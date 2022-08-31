Найкраще обирати для збору насіння сортові помідори, які якнайкраще зарекомендували себе на вашій ділянці

Власне насіння з помідорів – це не лише економія, а й запорука якості урожаю. Ви точно знаєте, з яких плодів ви її зібрали і як давно, тому насіння ніколи не буде простроченим, а розсада буде більш стійка до захворювань. Крім того, помідори з власного насіння виростають більш адаптованими до умов вашої грядки. Розповідаємо, як правильно збирати та зберігати таке насіння.

Як обрати помідор для насіння

Збирати насіння з гібридних томатів не має сенсу: їх схрещують з кількох сортів, і вони не передають свої властивості «нащадкам». Визначити, що ви маєте справу з гібридами просто: у назві завжди присутня приставка F1.

Найкраще обирати для збору насіння сортові помідори, які якнайкраще зарекомендували себе на вашій ділянці. Зніміть з найміцніших і найбільш здорових кущів найгарніші плоди, які повністю відповідають сортовим ознакам. Вони мають бути зрілими, але не перестиглими. Найбільш життєздатне насіння – у великих томатах на нижніх кистях куща. Якщо ж плоди з нижніх кистей вже зібрані, беріть будь-яку іншу кисть і вибирайте ті, що розміщуються якомога ближче до стебла.

Як збирати насіння з помідорів: складний спосіб

Розріжте помідор упоперек (так ви відразу побачите всі насіннєві камери, і додаткові розрізи не знадобляться) і вичистіть усе насіння чайною ложку в баночку. Важливо, щоб сік покривав насіння повністю.

Кожне насіння покрите пушком, завдяки якому воно щільно утримується в насіннєвій камері і якого потрібно позбутися. У цьому допоможе зброджування: закрийте баночку кришкою і лишіть бродити (при кімнатній температурі процес займе до трьох днів). Процес бродіння не тільки допомагає очистити насіння, але і збільшує його життєздатність. Коли на поверхні з’явиться плівка і бульбашки повітря, сік стане світлим, а насіння опуститься на дно, зброджування можна вважати закінченим.

Далі вміст баночки висипаємо в сито і добре промиваємо проточною водою, щоб лишилося тільки насіння. Потім у склянці води розчиняємо половину чайної ложки солі, опускаємо туди насіння: те, що спливло, не придатне для посіву, тож його викидаємо. Решту знезаражуємо 20 хв. у розчині марганцівки (1%) або 8 хв. у нагрітому до 40-45°С 2-3% розчині перекису водню.

Також для дезінфекції можна використати мильний розчин: 1-2 столові ложки тертого господарського мила заливаємо склянкою окропу і перемішуємо до повного розчинення. Насіння в тканинних мішечках поміщаємо в розчин і залишаємо там до повного охолодження. Якщо маєте сумнів, що плоди, з яких зібране насіння, не були заражені фітофторою, замість марганцівки чи мила скористайтеся промисловими протравлювачами насіння.

Після знезараження промиваємо насіння і викладаємо на плоску тарілку або на паперовий рушник для просушування. Приблизно через 5-7 днів насіння буде готове для зберігання.

Як збирати насіння з помідорів: простий спосіб

Розрізаємо помідор ножем і виймаємо ложечкою насіння на серветку, розмазуємо його тоненько по паперу і залишаємо сушитися на тиждень. Після висихання насіння можна прибрати на зберігання разом з серветкою, а можна відокремити кожне насіннячко і скласти в паперовий конвертик. Схожість такого насіння буде гірша, але не набагато, якщо навесні перед посадкою провести низку підготовчих заходів.

Як зберігати зібране насіння помідорів

Зберігати зібране насіння краще в темному прохолодному приміщенні (0-5°С), в ідеалі – на дверцятах холодильника. Не можна зберігати посадковий матеріал у поліетиленових пакетах або в скляних банках. Краще всього для цієї мети підходять паперові або тканинні мішечки, сірникові коробки. Насіння помідорів зберігає хорошу схожість 3-4 роки. З кожним роком відсоток схожості буде зменшуватися.

За матеріалами «Флорист-Х», «Сад і город», UkrMedia, Smak

Більше корисних порад – у рубриці «Город»