У вересні садівники та городники мають чимало роботи: потрібно дозбирати урожай та переробити його, прибрати ділянку від опалого листя, бур’янів, зів’ялих квітів та падалиці, посадити цибулинні та сидерати, підживити декоративні та плодові дерева і кущі. Коли найкраще виконувати ці всі роботи – підкаже місячний календар від «Зеленої садиби».

Посівний календар на вересень 2022 року

Коренеплоди:

редис – 5, 6, 14, 15, 18-20, 27;

буряк, морква, пастернак – 14, 15, 18-20, 27;

Цибулеві:

цибуля на ріпку – 1, 2, 14, 15, 27-29;

часник – 1, 2, 14, 15, 27-29;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29.

Овочі та зернові:

гострий та декоративний перець – 1, 2, 14, 15, 28, 29;

огірки – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15;

рання капуста – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;

кабачки, патисони, гарбуз – 14, 15, 19, 20;

стручкові (квасоля, горох) – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1-6, 14, 15, 18-20, 27-30;

міцелій – 1, 2, 5, 6, 9, 11-15, 27-29.

Зелень та трави:

листовий салат – 1, 2, 5, 6, 9, 11-15, 27-29;

шпинат – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;

рукола, крес-салат, листова гірчиця – 1, 2, 28, 29;

мангольд та інші листові овочі – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;

щавель – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;

кріп та фенхель – 1, 2, 5, 6, 9, 11-15, 27-29;

петрушка, кінза та селера на листя – 1-3, 14, 15, 20-22, 27-30;

базилік, материнка, розмарин й інші пряні трави – 1, 2, 13-15, 20, 21, 28, 29;

лікарські та чайні культури – 1-4, 28-30;

мікрозелень – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1, 2, 5, 6, 16-20, 27-29;

яблуня – 1, 3, 4, 9, 14, 15, 28-30;

груша, айва – 9, 27;

абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 9, 14, 15, 27-30;

черешня – 9, 14, 15, 21, 22;

волоський горіх, фундук – 4, 9, 14, 15, 30;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 1-4, 9, 13-15, 18-20, 27-30;

глід – 1, 2, 9, 11-15, 27-29;

малина – 1, 2, 9, 16-20, 27-29;

смородина – 1, 2, 5, 6, 9, 18-22, 27-29;

аґрус та інші ягідники – 1, 2, 5, 6, 9, 18-20, 27-29;

виноград – 1, 2, 9, 16-20, 27-29.

Декоративні рослини:

сидерати – 1-6, 14, 15, 18-24, 27-30;

однорічники – 5, 6, 11-13, 18-20, 27;

цибулинні та бульбові – 5, 6, 9, 13, 14, 15, 18-20, 23, 24, 27-29;

трав’янисті багаторічники – 1, 2, 9, 13-15, 18-24, 27-29;

хвойні – 9, 21-24, 27;

живі огорожі – 1-4, 9, 21-24, 27-30;

чагарники та дерева – 1-4, 9, 14, 15, 21-24, 27-30;

ліани – 3-6, 9, 16, 17, 23, 24, 27, 30;

газони та ґрунтопокривні рослини – 3-6, 11-13, 18-24.

Найкращі дні для садових робіт у вересні 2022 року:

боротьба з бур’янами (сапання) – 1, 2, 4, 5, 10, 23-28, 30;

розпушування та робота з ґрунтом – 1, 2, 4-12, 27-30;

пророщування насіння – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18-20, 27-29;

пікірування, проріджування – 4-8, 14-16, 27, 28;

поливи – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18-20, 27-29;

підживлення органічними та зеленими добривами – 1, 2, 14-16, 18-20, 28, 29;

підживлення мінеральними добривами – 1, 2, 5, 6, 18-20, 28, 29;

компостування, закладка зелених добрив – 1, 2, 9, 18-20, 23-25, 28, 29;

обрізка, омолодження, формування – 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 30;

стрижка газону, косовиця трав – 9, 16, 17;

прищипка, пасинкування – 4-8, 26, 29, 30;

підв’язка, встановлення, ремонт опор – 7, 8, 10, 25, 26;

боротьба з шкідниками та захворюваннями – 7, 8, 11-13, 16-18, 21-26;

профілактичні обробки – 3, 4, 16, 17, 23-25, 30;

заготівля живців та прикопування відводків – 1, 2, 5, 6, 9, 27-29;

щеплення та окулювання – 1, 2, 6, 9, 18-20, 28, 29;

обробка, ремонт теплиць та парників – 7-13, 25, 26;

прибирання на ділянці – 3-5, 9, 17-25;

ремонтні та будівельні роботи – 18-21;

збір врожаю – 3, 4, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27;

збір квітів та лікарських трав – 2-6, 11-13, 21-24, 30;

збір насіння – 3, 4, 7, 8, 10-13, 21, 22, 27, 30;

консервація, сушіння – 1-3, 14, 15-30;

засолювання та квашення – 3-6, 30.

Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»