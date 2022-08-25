Що садити та робити у вересні 2022 року: посівний календар на місяць
Дім — Марія Климко, 0 0
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У вересні садівники та городники мають чимало роботи: потрібно дозбирати урожай та переробити його, прибрати ділянку від опалого листя, бур’янів, зів’ялих квітів та падалиці, посадити цибулинні та сидерати, підживити декоративні та плодові дерева і кущі. Коли найкраще виконувати ці всі роботи – підкаже місячний календар від «Зеленої садиби».
Посівний календар на вересень 2022 року
Коренеплоди:
- редис – 5, 6, 14, 15, 18-20, 27;
- буряк, морква, пастернак – 14, 15, 18-20, 27;
Цибулеві:
- цибуля на ріпку – 1, 2, 14, 15, 27-29;
- часник – 1, 2, 14, 15, 27-29;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29.
Овочі та зернові:
- гострий та декоративний перець – 1, 2, 14, 15, 28, 29;
- огірки – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15;
- рання капуста – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;
- кабачки, патисони, гарбуз – 14, 15, 19, 20;
- стручкові (квасоля, горох) – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1-6, 14, 15, 18-20, 27-30;
- міцелій – 1, 2, 5, 6, 9, 11-15, 27-29.
Зелень та трави:
- листовий салат – 1, 2, 5, 6, 9, 11-15, 27-29;
- шпинат – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;
- рукола, крес-салат, листова гірчиця – 1, 2, 28, 29;
- мангольд та інші листові овочі – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;
- щавель – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29;
- кріп та фенхель – 1, 2, 5, 6, 9, 11-15, 27-29;
- петрушка, кінза та селера на листя – 1-3, 14, 15, 20-22, 27-30;
- базилік, материнка, розмарин й інші пряні трави – 1, 2, 13-15, 20, 21, 28, 29;
- лікарські та чайні культури – 1-4, 28-30;
- мікрозелень – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 27-29.
Більше корисних порад – у рубриках «Сад» і «Город»
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1, 2, 5, 6, 16-20, 27-29;
- яблуня – 1, 3, 4, 9, 14, 15, 28-30;
- груша, айва – 9, 27;
- абрикос, вишня, слива, персик – 3, 4, 9, 14, 15, 27-30;
- черешня – 9, 14, 15, 21, 22;
- волоський горіх, фундук – 4, 9, 14, 15, 30;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 1-4, 9, 13-15, 18-20, 27-30;
- глід – 1, 2, 9, 11-15, 27-29;
- малина – 1, 2, 9, 16-20, 27-29;
- смородина – 1, 2, 5, 6, 9, 18-22, 27-29;
- аґрус та інші ягідники – 1, 2, 5, 6, 9, 18-20, 27-29;
- виноград – 1, 2, 9, 16-20, 27-29.
Декоративні рослини:
- сидерати – 1-6, 14, 15, 18-24, 27-30;
- однорічники – 5, 6, 11-13, 18-20, 27;
- цибулинні та бульбові – 5, 6, 9, 13, 14, 15, 18-20, 23, 24, 27-29;
- трав’янисті багаторічники – 1, 2, 9, 13-15, 18-24, 27-29;
- хвойні – 9, 21-24, 27;
- живі огорожі – 1-4, 9, 21-24, 27-30;
- чагарники та дерева – 1-4, 9, 14, 15, 21-24, 27-30;
- ліани – 3-6, 9, 16, 17, 23, 24, 27, 30;
- газони та ґрунтопокривні рослини – 3-6, 11-13, 18-24.
Найкращі дні для садових робіт у вересні 2022 року:
- боротьба з бур’янами (сапання) – 1, 2, 4, 5, 10, 23-28, 30;
- розпушування та робота з ґрунтом – 1, 2, 4-12, 27-30;
- пророщування насіння – 1, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 18-20, 27-29;
- пікірування, проріджування – 4-8, 14-16, 27, 28;
- поливи – 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18-20, 27-29;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 1, 2, 14-16, 18-20, 28, 29;
- підживлення мінеральними добривами – 1, 2, 5, 6, 18-20, 28, 29;
- компостування, закладка зелених добрив – 1, 2, 9, 18-20, 23-25, 28, 29;
- обрізка, омолодження, формування – 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 30;
- стрижка газону, косовиця трав – 9, 16, 17;
- прищипка, пасинкування – 4-8, 26, 29, 30;
- підв’язка, встановлення, ремонт опор – 7, 8, 10, 25, 26;
- боротьба з шкідниками та захворюваннями – 7, 8, 11-13, 16-18, 21-26;
- профілактичні обробки – 3, 4, 16, 17, 23-25, 30;
- заготівля живців та прикопування відводків – 1, 2, 5, 6, 9, 27-29;
- щеплення та окулювання – 1, 2, 6, 9, 18-20, 28, 29;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 7-13, 25, 26;
- прибирання на ділянці – 3-5, 9, 17-25;
- ремонтні та будівельні роботи – 18-21;
- збір врожаю – 3, 4, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 27;
- збір квітів та лікарських трав – 2-6, 11-13, 21-24, 30;
- збір насіння – 3, 4, 7, 8, 10-13, 21, 22, 27, 30;
- консервація, сушіння – 1-3, 14, 15-30;
- засолювання та квашення – 3-6, 30.
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