Поки не почався дощовий період, викопують і просушують картоплю, моркву і буряк

У вересні вдень буває по-літньому спекотно, проте нічна температура вже опускається +12-15°С. Це дуже насичений для садівників та городників період, адже треба не лише дозбирати цьогорічний урожай, а й починати готуватися до нового сезону. Розповідаємо детальніше про важливі справи у вересні в саду, квітнику та на городі.

Роботи в саду

Посадка нових саджанців.

У вересні, як почне жовтіти листя, можна починати посадку дерев і кущів з відкритою кореневою системою. Якщо ви придбали саджанці, на яких ще є листя, його потрібно акуратно видалити. Це зменшить випаровування вологи і збільшить шанси рослини прижитися. Посадкову яму бажано підготувати хоча б за місяць до посадки.

Зупинка росту молодих пагонів.

Якщо у вересні у ваших плодових дерев продовжують рости пагони, то їх варто прищипнути. Це дозволить їм визріти і нормально приготуватися до зими, і під час сильних морозів вони не постраждають.

Перевірка літніх щеплень.

На початку вересня саме час перевірити прижилася брунька чи ні. Легенько пальцем порухайте залишений живець: якщо він легко відпав, а брунька – зелена і пружна, то все вийшло. Якщо живець тримається міцно, а брунька – зморщена і чорна, то щось пішло не так.

Розмноження ягідних і декоративних кущів.

У вересні можна заготовлювати вже здерев’янілі живці ягідних (смородина і аґрус) і декоративних (барбарис, спірея, дерен, бузок і інші) чагарників і намагатися їх вкорінювати. Головна умова успішного вкорінення – постійна вологість ґрунту і зменшення випаровування вологи самими живцями. У вересні можна використовувати і ще один спосіб розмноження кущів – поділом рослин, які дуже розрослися.

Деякі садівники розмножують культури ще простішим способом – навесні прикопують горизонтальні пагони. За сезон на них розвивається гарне коріння, і саме у вересні нові рослини потрібно відсікати від материнського куща і висаджувати на постійне місце або в контейнер.

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Підживлення мінеральними добривами.

На початку осені можна підживити рослини мінеральними добривами. Важливо, щоб у них не було азоту: тільки калій, фосфор і мікроелементи. Більшість фосфорно-калійних добрив містять азот, проте в невеликих кількостях, тому використовувати їх можна.

Полив.

Не забувайте регулярно поливати ваші рослини, причому не тільки овочеві, а й дерева і кущі, якщо тримається суха та спекотна погода.

Догляд за виноградом.

У вересні саме триває збір врожаю, і в цей час поливати лози не варто: ягоди можуть полопатися через швидкий набір води. Кущі, з яких вже зібрали ягоди, можна обробити від хвороб і шкідників. Поспішати з обрізанням не варто: чим довше листя затримається на кущах, тим кращим буде врожай наступного року.

Розмноження полуниці.

У перший місяць осені добре висаджувати вкорінені вуса та розсаду полуниці. Це дозволить вже навесні наступного року отримати нехай і невеликий, але все ж врожай. Детальніше про посадку та пересадку полуниці ми розповідали раніше.

Роботи на городі

Дезінфекція підвалів і погребів.

Перед закладанням овочів та фруктів на зберігання не зайвим буде продезінфікувати підвали та погреби, побілити вапном, а ящики помити гарячим розчином соди і просушити.

Збір врожаю.

Поки не почався дощовий період, викопують і просушують картоплю, моркву і буряк перед зберіганням. Також варто зібрати з грядок всі томати, пізньостиглі огірки, гарбузи, кабачки. Зелені помідори можна залишити в теплому світлому місці для дозрівання, інші овочі переробляють або прибирають на зберігання. Також прибирають і зелень: петрушку листову і кореневу, селеру, пастернак й інші прянощі.

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Прибирання грядок.

Після збору врожаю грядки звільняють від бадилля та готують до майбутнього сезону: перекопують, вносять органічні добрива. Якщо земля сильно виснажена, можна посіяти сидерати.

Посів зелені та скоростиглих овочів.

Кінець літа й початок осені – відмінний час, щоб посіяти багато вітамінних культур і отримати другий, осінній урожай: кріп, салат, шпинат, редиска.

Вапнування кислих ґрунтів.

Вересень є також оптимальним часом для вапнування ґрунтів при підвищеній кислотності. Для цього використовують золу або доломітове борошно. Протягом зими вапняні добавки встигнуть засвоїтися. Норма вапнування: для ґрунту під плодовими деревами – до 2 кг на пристовбурні кола; для грядок – 500 г на 1 м2.

Роботи у квітнику

Посадка весняних цибулинних.

Як правило, у вересні починають посадку більшості цибулинних рослин: нарцисів, гіацинтів, крокусів та інших. Дуже хороший варіант використовувати для посадки спеціальні кошики або ящики, особливо для рідкісних і сортових цибулин.

Викопування гладіолусів та бегоній.

Вже в кінці вересня в багатьох регіонах можна викопувати бульбоцибулини гладіолусів, хоча можна цю роботу залишити і на жовтень. Також варто викопати бегонії. Цибулини гладіолусів висушують на відкритому повітрі і прибирають на зберігання в сухе тепле місце. Посадковий матеріал бегоній поміщають в горщики з землею і зберігають у прохолодному темному місці.

Поділ багаторічників.

Добре в цю пору ділити кущі багаторічників: астильбу, флокси, айстри, примули, очитки, обрієту і інші.

Догляд за півоніями.

Півонії у вересні закладають квіткові бруньки для наступного сезону, тож їм треба створити максимально сприятливі умови для цього – рясні і регулярні поливи (до двох разів на тиждень) і підгодівля фосфорно-калійним добривом.

Нова компостна купа.

Вчасно, до цвітіння, викошуйте бур’ян і відправляйте в компост: так ви отримаєте відмінне органічне добриво. Саме у вересні, коли з’являється багато рослинних відходів, і варто закласти нову компостну купу.

За матеріалами «Зелена садиба», AgroMarket

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