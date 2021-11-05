Озимий часник повинен потрапити в землю не раніше 1-1,5 місяців до настання стійких заморозків

Грядку під часник потрібно готувати завчасно, а час та технологія залежить від того, який часник ви збираєтеся садити – озимий чи ярий. Посадка обох видів передбачає дотримання певного температурного режиму, параметрів родючості ґрунту, глибини та схеми посадки, підготовки землі, а також дотримання сівозміни. Правила майже однакові для обох видів, проте мають деякі відмінності. Розповідаємо, як підготувати грядку для озимого та ярого часнику.

Вибір місця

Часник любить сонце і помірну кількість вологи, на ділянці не повинна застоюватися вода, особливо талий сніг. Якщо рельєф ділянки не дозволяє відвести під посадку місце з потрібними параметрами, то виходом стане оформлення високих гряд. Озимий часник не любить кислих ґрунтів. Якщо ваша ділянка кисла, грядку для часнику необхідно розкислити за кілька тижнів до внесення добрив. Ярий часник добре росте на суглинках.

Ще один критерій вибору місця для грядки – дотримання сівозміни. Не варто висаджувати цибулини на одному і тому ж ділянці два роки поспіль і важливо враховувати й те, яка культура була попередницею часнику на грядці. Можна садити на ділянці, де раніше росли гарбузи, картопля, капуста, баштанні культури, бобові поруч з помідорами, перцем чи баклажанами.

Коли готувати грядку

Озимий часник повинен потрапити в землю не раніше 1-1,5 місяців до настання стійких заморозків, інакше він зійде ще до зими і загине. Готувати грядку (підживлювати) потрібно не пізніше, ніж за два тижні до посадки, розкисливши попередньо ґрунт. Ділянку під ярий часник можна починати готувати в кінці жовтня.

Підживлення, знезараження та перекопування грядки

Підготовка грядки під часник починається з поліпшення структури ґрунту. На глинисту вносимо на 1 м2 по відру піску і торфу, на торф’яну – піску та суглинків, на піщану – два відра глинистого ґрунту та відро торфу.

Потім ділянку варто підживити і внести добрива з розрахунку на 1 м2: 5-6 кг перегною, 30 г суперфосфату, 20 г калійної солі. Якщо під попередню культуру вже вносили гній, то можна обійтися без додавання органіки. Варто пам’ятати, що свіжий гній для часнику не підходить. Розподіліть добрива рівномірно по ділянці та перекопайте, паралельно видаляючи бур’яни, вирівняйте граблями і полийте розчином мідного купоросу (1 ч. л. на 10 літрів води). Після цього грядку потрібно накрити плівкою та лишити на кілька тижнів, щоб земля осіла.

Знезараження землі дозволяє запобігти розвитку багатьох захворювань. Для цих цілей городники використовують мідний купорос, протигрибкові та антисептичні препарати. Також застосовують міцний розчин марганцевокислого калію, розчин бордоської суміші, суміш борної кислоти, марганцевокислого калію, мідного купоросу (по 1 гр. кожного препарату на 1 л води).

Ще один спосіб підготовки грядки для озимого часнику – за допомогою білої гірчиці або суміші гороху з вівсом. У кінці літа вносять мінеральні добрива з органікою – таку ж кількість, як описано вище, проте мідний купорос не застосовують. Після того, як земля осіла, на намічених для часнику рядах садять насіння гірчиці чи гороху з вівсом, витримуючи відстань між рядами 30-40 см. До часу посадки часнику на грядках зійдуть паростки зелені, між якими висаджують зубчики часнику. Така технологія захистить часникові грядки від снігу на початку зими.

За два дні перед посадкою озимого часнику на грядках розкидають сечовину (карбамід). Достатньо половини столової ложки на 1 м2 землі. При відсутності вологи грядку додатково поливають. Для ярого часнику вносити сечовину не потрібно – розкидайте її навесні перед посадкою.

За матеріалами Poradum та «Зеленої садиби»

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