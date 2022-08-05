Комплексне застосування екологічних методів покращення якості грунту допоможе отримати кращі результати

Родючий ґрунт – запорука високого врожаю, на бідній землі і бур’яни ростуть неохоче. Сучасні хімічні засоби дозволяють отримувати пристойні врожаї хоч і на піску, але якість такого врожаю страждає. Проте існує органічне землеробство і дієві екологічні методи, які дозволяють значно покращити якість ґрунту всього за один сезон. Застосовувати їх можна не тільки поодинці, а й комплексно, що значно підвищить результат. Детальніше про те, як покращити якість ґрунту, розповідає «Зелена садиба».

Використання органічних добрив

Ідеальним органічним добривом для грядок є компост. Його приготування вимагає деякого часу (рік і більше), але воно того варте. Швидкий варіант органічних добрив – третину відра заповнюєте різною зеленню (підійде будь-який бур’ян, найкраще – кропива), заливаєте водою і даєте побродити в тіні 10 днів, потім розводите у пропорції 1:10 і поливаєте рослини під корінь.

Ще одна ефективна органічна підкормка – на відро води кімнатної температури треба взяти 100 грамів живих дріжджів (якщо сухих, то 10 г). Розводите дріжджі і додаєте туди чогось солоденького, наприклад, півлітра старого варення чи просто півкілограма цукру. Залишаєте бродити в теплому місці, ідеально – у теплиці. За три дні розчин перебродить, після чого його потрібно розвести водою у пропорції 1:5 і підлити рослини під корінь (0,5 л на одиницю) або обприскуєте. Підкормка на дріжджах ідеальна для помідорів і огірків.

Добре підгодовувати рослини і деревною золою, особливо, якщо ґрунт кислий. Зола поступово знижує рівень кислотності.

Посів сидератів

Сидерати збагачують землю азотом, фосфором, калієм і кальцієм. Сидерати можна сіяти на зиму, тоді вже весною ваш ґрунт значно збагатиться корисними речовинами.

Сівозміна

Земля втомлюється від того, що на ній росте одна і та ж культура, а ще це приводить до зниження фізичних і хімічних показників ґрунту. Не лінуйтеся поцікавитися, яку рослину варто посадити після іншої: це покращить якість врожаю.

Змішані посадки

Змішані посадки рослин на грядках – ще один спосіб покращити якість ґрунту вже в перший сезон. Головне правило цього методу – не садіть поряд рослини, які належать до одного сімейства, а також враховуйте любов сусідів до сонця – цей показник має збігатися. Ідеальними сусідами для абсолютно всіх овочів вважаються пряні і лікувальні трави.

Дощові черви

Ніхто і ніщо так не допоможе ґрунту стати кращим, як дощові черви. Щоб їм було добре на вашій ділянці, треба забезпечити червам достатній рівень вологи. Щоб часто не поливати – використовуйте агрогідрогель, абсолютно безпечний і недорогий. Також не забувайте про мульчу: вона не дасть землі пересохнути настільки, щоб усі дощові черви з неї повтікали. Якщо як мульчу використовувати кропиву, наприклад, то це стане ще й чудовим органічним добривом.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»