Рясний полив краще поєднати восени з підживленням

Восени яблуні та груші завершують складний період плодоношення і потребують уважної підготовки до зими. Осінній догляд полягає у фінальному підживленні та поливі дерев, обрізці крони, очищенні, побілці та утепленні стовбура, профілактичній обробці від комах і хвороб. Про побілку дерев ми вже писали докладно раніше, як про профілактичне обприскування восени, «Дім і сад» розповідає детальніше про перші три пункти плану.

Полив і підживлення яблунь та груш восени

Перед зимою дерева потрібно напоїти так, щоб воду отримало не тільки коріння, розташоване біля стовбура рослини, але й те, що знаходиться на периферії. Глибина зволоження має становити не менше 1 м. Чим старша рослина і ширша її крона та коренева система, тим більше води їй знадобиться.

Потреба однієї яблуні або груші в різні періоди життя становить:

від 1 до 5 років – 50 л води;

від 6 до 10 років – 100 л;

від 15 років – 150 л.

Рясний полив краще поєднати восени з підживленням. Використовують переважно комплексні суміші, проте досить часто садівники формують підживлення, орієнтуючись на фактичні потреби дерев.

Найпопулярніші добрива:

Калійно-фосфорна суміш. На 10 л води додають 2 ст. л фосфорного добрива (суперфосфату) і 1 ст. л калійного. Такого об’єму розчину вистачить на 1 м² пристовбурного кола дерев віком до 10 років. Для рослин від 10 років і старше доза подвоюється.

При дефіциті бору дерева можна обприскати розчином борної кислоти з розрахунку 5 г на 10 л води.

Збалансоване сезонне підживлення. На 10 л води вносять 10-15 г монофосфату калію для 1 м² пристовбурного кола. Раз на три роки дозу подвоюють.

Органічні добрива. Під дерева віком до 8 років вносять до 30 кг перегною, а для рослин від 8 років – до 50 кг, підживлення закладають на 15-20 см вглиб землі.

Добрива рівномірно розподіляють по пристовбурних колах та закладають в ґрунт, після чого землю мульчують заради збереження вологи й органіки, яка утворюється після розкладання мульчі.

Обрізання яблуні і груші восени

Види обрізки:

санітарна: видаляють пошкоджені, хворі та сухі гілки, виправляють зрізи, виконані неправильно;

формувальна: кроні молодих дерев надають форму;

структурна: крону проріджують, видаляють гілки, спрямовані всередину дерева, що заважають іншим пагонам, конкурують або труться, травмують стовбур і одна одну;

омолоджувальна: допомагає рости й розвиватися молодим паросткам.

Для обрізки потрібні драбина, секатор, ножівка, садовий ніж, садовий вар. Гострі секатор і ножівка потрібні для видалення або вкорочення гілок різної товщини, добре заточений ніж знадобиться для коригування зрізу, а садовий вар – для обробки місць зрізу.

Схема обрізки:

1. Зламані та засохлі гілки обрізають так, щоб на їх місці залишався пеньок з однією брунькою. Якщо пеньок не залишати, то є ризик на місці зрізу через деякий час отримати дупло.

2. Далі вирізують паростки, які вражені хворобою, шкідниками або гниллю.

3. Для проріджування крони живі та здорові гілки-загусники або конкуренти вирізають «на кільце», а інші вкорочують.

Результати санітарної обрізки рекомендується спалити, інші – прибрати з ділянки.

Обрізання колоновидних яблуні та груші восени:

1. Відразу після посадки: вкорочують верхівку саджанця, щоб розвивалася його коренева система.

2. Другий рік: вкорочують бічні гілки, залишають в довжину 25 см.

3. Третій рік: бічні гілки вкорочують, залишають 35 см, центральний пагін обрізають на висоті 25 см від рівня верхніх гілок.

4. П’ятий рік: зростання дерева обмежують.

5. Надалі виконують тільки санітарну та структурну обрізку дерева.

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