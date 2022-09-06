Догляд яблунь та груш восени для гарного врожаю: опис робіт
Восени яблуні та груші завершують складний період плодоношення і потребують уважної підготовки до зими. Осінній догляд полягає у фінальному підживленні та поливі дерев, обрізці крони, очищенні, побілці та утепленні стовбура, профілактичній обробці від комах і хвороб. Про побілку дерев ми вже писали докладно раніше, як про профілактичне обприскування восени, «Дім і сад» розповідає детальніше про перші три пункти плану.
Полив і підживлення яблунь та груш восени
Перед зимою дерева потрібно напоїти так, щоб воду отримало не тільки коріння, розташоване біля стовбура рослини, але й те, що знаходиться на периферії. Глибина зволоження має становити не менше 1 м. Чим старша рослина і ширша її крона та коренева система, тим більше води їй знадобиться.
Потреба однієї яблуні або груші в різні періоди життя становить:
- від 1 до 5 років – 50 л води;
- від 6 до 10 років – 100 л;
- від 15 років – 150 л.
Рясний полив краще поєднати восени з підживленням. Використовують переважно комплексні суміші, проте досить часто садівники формують підживлення, орієнтуючись на фактичні потреби дерев.
Найпопулярніші добрива:
Калійно-фосфорна суміш. На 10 л води додають 2 ст. л фосфорного добрива (суперфосфату) і 1 ст. л калійного. Такого об’єму розчину вистачить на 1 м² пристовбурного кола дерев віком до 10 років. Для рослин від 10 років і старше доза подвоюється.
При дефіциті бору дерева можна обприскати розчином борної кислоти з розрахунку 5 г на 10 л води.
Збалансоване сезонне підживлення. На 10 л води вносять 10-15 г монофосфату калію для 1 м² пристовбурного кола. Раз на три роки дозу подвоюють.
Органічні добрива. Під дерева віком до 8 років вносять до 30 кг перегною, а для рослин від 8 років – до 50 кг, підживлення закладають на 15-20 см вглиб землі.
Добрива рівномірно розподіляють по пристовбурних колах та закладають в ґрунт, після чого землю мульчують заради збереження вологи й органіки, яка утворюється після розкладання мульчі.
Обрізання яблуні і груші восени
Види обрізки:
- санітарна: видаляють пошкоджені, хворі та сухі гілки, виправляють зрізи, виконані неправильно;
- формувальна: кроні молодих дерев надають форму;
- структурна: крону проріджують, видаляють гілки, спрямовані всередину дерева, що заважають іншим пагонам, конкурують або труться, травмують стовбур і одна одну;
- омолоджувальна: допомагає рости й розвиватися молодим паросткам.
Для обрізки потрібні драбина, секатор, ножівка, садовий ніж, садовий вар. Гострі секатор і ножівка потрібні для видалення або вкорочення гілок різної товщини, добре заточений ніж знадобиться для коригування зрізу, а садовий вар – для обробки місць зрізу.
Схема обрізки:
1. Зламані та засохлі гілки обрізають так, щоб на їх місці залишався пеньок з однією брунькою. Якщо пеньок не залишати, то є ризик на місці зрізу через деякий час отримати дупло.
2. Далі вирізують паростки, які вражені хворобою, шкідниками або гниллю.
3. Для проріджування крони живі та здорові гілки-загусники або конкуренти вирізають «на кільце», а інші вкорочують.
Результати санітарної обрізки рекомендується спалити, інші – прибрати з ділянки.
Обрізання колоновидних яблуні та груші восени:
1. Відразу після посадки: вкорочують верхівку саджанця, щоб розвивалася його коренева система.
2. Другий рік: вкорочують бічні гілки, залишають в довжину 25 см.
3. Третій рік: бічні гілки вкорочують, залишають 35 см, центральний пагін обрізають на висоті 25 см від рівня верхніх гілок.
4. П’ятий рік: зростання дерева обмежують.
5. Надалі виконують тільки санітарну та структурну обрізку дерева.
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