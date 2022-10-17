З посівом буряків поспішати не можна, адже його насіння здатне прорости вже при +5°С

Досвідчені городники не втрачають можливості провести якомога більше робіт, щоб на весну лишалося менше клопотів: підготувати грядки, внести добрива, а також посадити частину культур, які можуть перезимувати. Переваг у підзимних посівів багато: сходи з’являються раніше, вони ростуть більш міцними, а частина культур встигає віддати врожай до активізації їх основних шкідників. Розповідаємо, що можна посадити на городі під зиму.

Загальні особливості підзимних посівів

Для підзимних посівів не обов’язково виділяти велику ділянку. Якщо продукція призначена лише для власної родини, грядки площею 5-6 м2 буде досить. Місце для підзимних культур краще обрати доступне, сонячне, без схилу. Оскільки час сіяти прийде пізніше (при настанні невеликого морозу в останній декаді жовтня, а на півдні – листопада), то землю краще підготувати заздалегідь, у тому числі зробити борозенки до морозів.

Оскільки ризик втрати частини насіння є неминучим, норму потрібно збільшити на 25-50%. Сіяти насіннєвий матеріал необхідно сухим і після посіву ні в якому разі не поливати. Для кращого результату рекомендується використовувати високі грядки, але й прості грядки також підійдуть. Тоді землю над посівами рекомендується ущільнити, а для утеплення — замульчувати. Взимку варто накидати на грядку снігу, а ранньої весни — накрити натягнутою на дуги плівкою, щоб земля швидше прогрілася і прискорилося проростання.

Купуючи насіння овочів і зелені для підзимних посівів, обирайте сорти, які для цього найбільш пристосовані. Як правило, виробники вказують це на упаковках.

Зелень

Насіння кропу сходить вже при +3°С, тому висівати його можна тільки при стійкому похолоданні — від 0 до +2°С вдень та від -2 до 3°С вночі. Насіння сіють на глибину 2,5-3 см з відстанню між рядами 20 см. Можна застосувати й віялове сіяння по поверхні, перемішавши насіння з піском, і обов’язково зверху замульчувати.

Листова петрушка сходить вже при +2°С, а її сходи переносять температуру до -9 °С. Але насіння проростає недружно, тому підзимний посів для неї більш вигідний, особливо в південних регіонах. Глибина посіву насіння 1-1,5 см, відстань між рядами — 20-25 см. З сортів краще брати ті, у яких великі листи.

Хорошою для посівів пізньої осені є також кінза. Її сходи не бояться зворотних весняних заморозків і вільно переживають похолодання до -10 °С. Глибина посіву насіння 1-1,5 см, відстань між рядами 25-30 см.

Виграшно висівати під зиму салат — ранній врожай виходить незалежно від того, дощовою вдалася весна чи сухою. Насіння цієї культури добре переносить низькі температури, тому посів проводять при стійкому похолоданні, коли показники термометра опускаються до позначок від -2 до + 2°С. Сіють на глибину 2 см, відстань між рядками — 30-40 см.

Крес-салат сходить буквально за пару днів і відразу починає швидко рости, тому з підзимним посівом поспішати не можна — потрібно дочекатися морозів. Сіяти на глибину 1-1,5 см, відстань між рядами — 10-15 см, при рядковому посіві практикують відстань — 20 см між рядками, 50 см між стрічками.

Гірчиця листова або салатна легко переносить похолодання до -5 °С, сіяти її потрібно з настанням перших стійких морозів на глибину 1,5 см з відстанню між рядами — 25-30 см.

Підзимній посів шпинату має два терміни. Перший — в останніх числах вересня. Рослини встигають сформувати розетку невеликих листочків, які будуть зимувати під сніговим укриттям. З приходом весняного тепла вони відразу почнуть рости та вже через півтора тижня з грядки можна буде зривати перші вітамінні листочки. Другий термін — в листопаді-грудні при настанні стійких заморозків. В такому випадку насіння проклюнеться вже навесні. Сіяти потрібно на глибину 3-4 см, відстань між рослинами — 7-10 см, між рядами — 15-20 см.

Щавель — одна з найбільш рекомендованих до підзимного посіву рослин, оскільки підходять для такої посадки практично всі його сорти. Сіяти варто на глибину 1-1,5 см, відстань між рядами — 15-20 см. Крім того, під зиму можна посіяти руколу, мангольд та ревінь.

Коренеплоди

Для посіву моркви землі потрібно осісти, отже грядку необхідно готувати заздалегідь. Терміни посіву наступають при показниках від +2 до +4 °С. Сіяти потрібно на глибину 3-4 см з відстанню між рядами 15-20 см. Вибіркове прибирання коренеплодів почнеться з початку червня. Проте пам’ятайте, що висіяна з осені морква зберігається гірше, ніж при весняній посадці, тому садити її забагато не варто.

З посівом буряків поспішати не можна, адже його насіння здатне прорости вже при +5°С. Терміни підзимнього посіву необхідно змістити на період стійкого похолодання, від -2 до -4°С. Сіяти — на глибину 3-4 см, відстань між рослинами — 5-10 см, між рядами — 20-30 см. Сорти необхідно брати виключно холодостійкі або з позначкою «стійкі до стрілкування». Перший збір коренеплодів можна буде провести вже в кінці травня — на початку червня, але, як і морква, такий буряк зберігається гірше, ніж при весняній посадці.

Ріпу висівають до початку стійких заморозків, приблизно за два тижні. Підзимний посів дозволяє їй сформуватися раніше, ніж почнуть свою атаку хрестоцвітні блошки. Сіють цю культуру на глибину 3 см, відстань у ряді —10-15 см, по три насінини в гніздо. Ширина міжрядь — 25-30 см.

Найчастіше підзимний посів селери застосовують до листових сортів, причому підходить будь-який з них. Але і серед кореневих є сорти, придатні для цього. Глибина загортання насіння — 1,5-2 см, висів проводять загущено.

Вирощування хрону з насіння — рідкість, адже переважно ця культура розмножується вегетативно. Проте саме цей спосіб чудово пасує для підзимного посіву. Сіяти варто на глибину 2-3 см, відстань між рослинами — 30-35 см, між рядами — 50-70 см.

Насіння редису добре проростає і при досить низьких температурах, тому поспішати з їх висівом не можна, відтягнувши момент посадки на кінець листопада. Садимо на глибину 2-3 см, відстань між рослинами — 4-6 см, між рядками — 10-15 см.

Насіння редису добре проростає і при досить низьких температурах, тому поспішати з їх висівом не можна, відтягнувши момент посадки на кінець листопада. Садимо на глибину 2-3 см, відстань між рослинами — 4-6 см, між рядками — 10-15 см.

Пастернак теж рекомендують садити під зиму через невеликі терміни придатності насіння та досить погану схожість. Підзимні посіви дозволяють стратифікувати насіння і підвищити схожість. Сіють його на глибину 2 см, відстань у ряду — 5 см, між рядами — 30-35 см.

Картоплю під зиму зазвичай не садять, але така можливість є, оскільки на глибині 10-15 см бульби добре переносять зниження температури навіть до -10°С. Обирають бульби масою 100-150 г, які висаджують без яровизації, коли з’являються перші нічні заморозки. Садять здвоєними грядками, щоб навесні можна було встановити дуги, у шаховому порядку. Ширина грядок — 70 см, відстань між грядками — 80 см, між рядками в грядці — 45 см, між бульбами 25-30 см, глибина загортання бульб — 15-20 см.

Цибуля та часник

Цибуля та часник — найпопулярніші культури, які садять під зиму. Терміни посадки цибулі-сівка — за два тижні до стійких заморозків, цибулі-чорнушки — по мерзлій землі. Детальніше правила посадки цієї цибулі ми розповідали в іншому матеріалі. Так само детально ми вже описували і висадку озимого часнику.

З посівами цибулі-порею не поспішають, бо її сходи бояться морозів, і застосовують цей метод переважно в південних регіонах. Цибулю-батун можна висівати в три терміни за сезон, але посів під зиму вважається найпростішим: глибина загортання насіння — 2-2,5 см, відстань між рослинами — 20-25 см, між рядами — 40-50 см.

Пряні трави

Фенхель, посіяний під зиму, дає дружні весняні сходи. Однак культура ця теплолюбна, тому з осені частіше висівають її на півдні. Посів проводять загущений, на глибину 2 см. Відстань між рядами — 60-70 см, при дворядковому посіві — 20-25 см. Для підзимних посівів підходять й інші пряні трави — меліса, материнка (орегано), м’ята.

Капуста

Підзимні посіви капусти практикуються не часто, переважно на півдні, але і тоді є ризик втрати сходів під час нестійких весняних температур. Проте рекомендовані сорти для підзимньої посадки існують у різних видів — білокачанної, броколі, цвітної, червонокачанної та пекінської капусти. Найчастіше для підзимних посівів обирають дві останні. Глибина загортання — 1,5-3 см.

За матеріалами «Зелена садиба», «Сільське господарство та садівництво», «Сад і город»

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