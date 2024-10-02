Привезені з іншого регіону теплолюбні рослини можуть не перенести вашу зиму

Щоб зберегти рослини у саду та на клумбі від зимових холодів та голодних гризунів, садівники накривають все захисними матеріалами. Але часто буває так, що весною квіти виглядають від цього тільки гірше. Чому так трапляється і яких помилок не варто допускати під час зимового укривання, пише «Флористікс».

Не все потрібно вкривати

Не потрібно вкривати всі рослини. Більшість культур, які ростуть у вас на ділянці, напевно, куплено у місцевих підприємців, у розсадниках та садових центрах, розташованих у вашій місцевості, тому, як правило, вони районовані до умов вашого клімату. А багато культур адаптується до кліматичних особливостей регіону з віком. Доросла рослина менше піддаються морозам та відлигам.

Привезені з іншого регіону теплолюбні рослини можуть не перенести вашу зиму. Це стосується, наприклад, рододендронів, хурми, інжиру та деяких різновидів троянд. Але чайно-гібридні троянди, обрізавши їх восени, можна залишати без укриття.

Обов'язкового укриття вимагають саджанці, які були висаджені цьогоріч навесні чи восени. Щодо контейнерних рослин, то їм потрібні особливі умови для зимівлі.

Відсутність підготовчих робіт

Багато садівників вважають, що укриття – це гарантія гарної зимівлі, але насправді для підготовки рослин до зими потрібен комплекс агротехнічних заходів.

вологозарядний полив;

підгортання;

підживлення

правильне місце посадки;

попередній полив.

Раннє укривання

Не поспішайте з укриванням рослин. Якщо ви зробите це за плюсової температури, коли буде сиро або йтимуть дощі, рослини почнуть випрівати. Дочекайтеся, коли з рослин опаде листя і тільки після цього починайте готувати їх до укриття.

Встановіть над прямостоячою рослиною каркас, а батоги винограду та пагони інжиру пригніть до землі і зафіксуйте. І слідкуйте за прогнозом погоди. Приступайте до укриття лише тоді, коли температура буде стабільною на позначці -2 -3 ⁰C.

Непридатний покривний матеріал

Не використовуйте один і той самий тип укриття для всіх своїх культур. Інжир, виноград і гранат можна просто засипати землею, накрити зверху плівкою, а такі рослини, як троянди, рододендрони або хурма вимагають зовсім іншого укриття.

Над ними потрібно встановити каркас, щоб між рослиною та покривним матеріалом зберігався повітряний прошарок, тому що ці культури схильні до випрівання. На каркас потрібно натягнути захисний матеріал – плівку або агроволокно і лише потім засипати всю цю конструкцію сухою землею або сухим листям.

При низькій температурі листя залишатиметься сухим до кінця зими, але для укриття підходить тільки те листя, яке довго перегниває, наприклад, дубове, кленове і березове. Листя плодових дерев для укриття не годиться: воно швидко перегниє і до кінця зими вже не даватиме тепла.

Але найкращим укривним матеріалом є хвоя та лапник, які можна підібрати у лісі або на вирубці. Вони добре гріють, але при цьому не перешкоджають повітрообміну і відлякують дрібних гризунів.

Брак повітря

У жодному разі не загортайте рослини в поліетиленову плівку, під нею вони будуть пріти. Плівку використовують для фінального укриття. Наприклад, після того, як ви закидаєте землею виноград або інжир, зверху на горби можна покласти плівку, щоб опади не розмивали землю.

А от агроволокном обгортати рослини можна: воно зберігає тепло, але не перешкоджає повітрообміну, тому рослини під ним не випрівають.