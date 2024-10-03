Деякі види вимагають різної температури під час зберігання

Важливим еапом у підготовці квітів до зими є укривання. Так їх можна захистити від перемерзання і зберегти оптимальну температуру до весни. Проте не всі багаторічні рослини можна залишати в грядках на зиму. Як їх правильно викоренити і де зберігати, пише Nice garden.

Де зберігати цибулини та багаторічники

Перед викопуванням рослин для зберігання, потрібно спочатку підготувати приміщення, де вони зимуватимуть. Його слід продезінфікувати, побіливши стіни вапняним молоком з додаванням лізолу. Дерев’яні приміщення насичують водним розчином мідного купоросу. Промийте полиці та ящики гарячою водою, а потім ретельно висушіть. Важливо провітрювати приміщення, щоб запобігти появі вологи та врегулювати температуру.

Ніколи не зберігайте багаторічні рослини та квіткові цибулини в одному приміщенні з фруктами чи овочами оскільки вони виділяють етилен. Надмірне накопичення цього газу в сховищі може завдати шкоди цибулинам квітів.

Як підготувати цибулини до зберігання

Збір бульб, кореневищ і цибулин квітів для зберігання проводиться в суху бездощову погоду. Після цього їх треба очистити від землі та висушити. Уважно огляньте цибулини, бульби та кореневища на ознаки захворювання, викиньте інфіковані.

Відібраний для зберігання матеріал можна додатково обробити сухим чи вологим способом (ці процедури особливо корисні для жоржин та гладіолусів).

Суха обробка полягає в запилюванні або нанесенні фунгіцидів пензлем. Ви можете використовувати такі фунгіциди, як «Каптан» або «Топсин».

Вологе удобрення полягає у замочуванні рослин приблизно на півгодини у водному розчині фунгіциду. Після мокрої обробки цибулин висушіть їх ще раз перед тим, як перенести у місце зберігання.

Умови зберігання багаторічних рослин та цибулин

Умови зберігання цибулин квіток, бульб та кореневищ різних видів дещо відрізняються. Жоржини, жовчник та повноквітковий жовтець зберігають вкриті землею, торфом або піском. У сухому торфі при температурі 5 ° C зберігайте чутливі до морозу сорти східної лілії, тоді як більш стійкі сорти можна залишити в землі. Евкоміс, крокосмія, нерин, тигровий жук та коронарні анемони краще тримати у піску або тирсі. Канну зберігайте з грудкою грунту, яку взимку слід трохи зволожувати. Кислоти, верміліон та гладіолуси – розсипані тонким шаром в ажурних ящиках або на дерев’яних майданчиках.

Звичайно, температура зберігання теж різниться:

лілії, неріна, тигрська – 5 ° C;

бегонія, жоржини, евкоміси, гладіолуси, намистини, коронарні анемони – 5-8 ° C;

азіатський жовтець, крокосмія, зефір – 8-10 ° C;

ацидантера, шайба, галонія, глоріаз, волошка – 12-15 ° C;

фрезія, ісмена – 15 ° C.

Деякі види вимагають зміни температури під час зберігання. Прикладом є спрекелія. Її бульби потрібно викопати восени, до настання перших заморозків, і спочатку зберігати при 15-17 ° C. З січня температуру слід знизити до 8 ° С.