При підготовці квітів до зими можна використовувати різні види підгодівлі

Практично всі багаторічні квіти можуть зимувати у відкритому грунті. Але наші зими мають нестабільне коливання плюсових та мінусових температур, тому треба знати, як підготувати багаторічники до зими, щоб вберегти їх. Як це зробити, пишуть на «Все для поливу».

Осіння підгодівля

Багаторічні квіти потребують осінньої підгодівлі, яка забезпечує рослини необхідними поживними речовинами для успішної зимівлі. Але для цього потрібно вибрати відповідний час: ідеально підійде проміжок між періодом, коли цвітіння вже пройшло, але стебла ще залишаються зеленими і зберігають здатність вбирати добрива.

При підготовці квітів до зими можна використовувати різні види підгодівлі:

органічні добрива у вигляді коров'ячого або кінського ггною (якщо гною немає, підійде курячий послід);

мінеральні добрива, оптимально використовувати універсальні підживлення на основі калію і фосфору, які не стимулюють формування нових бутонів.

Обробка квітів від хвороб

Її можна робити і кілька етапів:

знищення пошкоджених стебел і корчування рослин, у яких хвороби встигли вразити кореневище. Щоб захворювання не набуло подальшого поширення, зірвані рослини необхідно спалити;

обприскування квітів хімічними препаратами, що запобігають поширенню захворювань (можна застосовувати як універсальні препарати, так і ті, які спрямовані на боротьбу з конкретною хворобою).

Якщо на клумбі є такі шкідники, як мурахи, миші або кроти, з ними також слід почати боротьбу ще восени. Для цього грунт необхідно ретельно перекопати і внести спеціальні препарати.

Обрізка

Обрізка – обов'язкова процедура. Зрізання засохлих надземних стебел:

запобігає промерзанню кореневища квітки взимку;

прискорює процес зростання молодих пагонів навесні.

Враховуйте, що кожна рослина має свою висоту і час обрізки. Не потрібно обрізати тільки вічнозелені багаторічники (за винятком випадків, коли вони були вражені хворобами або шкідниками).

Мульчування

Підготовка багаторічників до зими обов'язково повинна включати мульчування. Мульчу слід підготувати заздалегідь. Можна використовувати:

перегній, компост або сухий торф. Протягом зими вони добре злежуються і віддають грунтові поживні речовини. Тому після такого мульчування навесні квіти навіть не потрібно підгодовувати;

садова земля і мох. Перед тим, як підготувати квіти до зими, мох і грунт краще змішати і дати їм час настоятися;

листя або хвоя. Такий метод мульчування підійде тільки тим рослинам, які люблять кислі грунти.

Якщо у вашому квітнику встановлені автоматичні системи поливу, при підготовці багаторічників до зими їх потрібно прибрати. Якщо цього не зробити, взимку шланги системи поливу можуть потріскатися або забитися грунтом. Не рекомендується використовувати для мульчування квітів солому і бобові, так як вони привертають увагу польових мишей.

Вкрити кореневища і цибулини

Якщо квіти мають високу стійкість до морозів, їх можна не мульчувати, а лише покрити ялиновим гіллям. Гілля готувати заздалегідь не варто, оскільки через сухе і тепле осіннє повітря хвоя обсохне і облетить. Альтернативою гіллю можуть послужити:

картонні коробки;

мішковина;

дерев'яні ящики.

Не рекомендується покривати грунт квітників руберойдом і плівкою, які не пропускають вологу і повітря. Їх можна використовувати лише в якості повітряно-сухого укриття над землею на каркасі з дощок. Але врахуйте, що такий «будиночок» для клумби доведеться регулярно провітрювати.