Причин, з яких на свіжому газоні можуть вирости гриби, може бути досить багато

Дачники та садівники часто стикаються з проблемою: на свіжопосадженому дорогому газоні з'являються гриби. Зазвичай це поганки, які дуже важко видалити, навіть застосовуючи професійні засоби. Fermer.blog пише про основні причини цієї проблеми та найефективніші методи боротьби з нею.

Причини виникнення грибів на газоні

Причин, з яких на свіжому газоні можуть вирости гриби, може бути досить багато. Важливо визначити їх ще до застосування будь-яких фунгіцидних засобів, щоб не вносити в ґрунт шкідливий хімічний склад даремно. Серед найбільш поширених причин, з яких на газоні з'являються гриби, можна виділити наступні:

придбаний занадто дешевий газон, створений з низькоякісних сумішей трав і квітів. Досить часто такий продукт містить у собі міцелій, тобто вже готову грибницю. Крім того, фахівці відзначають, що частіше за все поява грибів відбувається у випадку покупки рулонного газону;

нерідко подібна проблема виникає при частому поливі території, що провокує застій води в верхніх шарах ґрунту і, як наслідок, активний розвиток спор, що призводить до росту грибів. Аналогічна ситуація може статися і через постійне попадання на траву випорожнень тварин;

деякі фахівці не рекомендують укладати під газон торф'яний ґрунт, так як при цьому під газоном з'являється багато вологи, що також може стати поштовхом до розвитку міцелію;

найпростішою і поширеною причиною цієї проблеми є близькість ділянки до лісу, або до різних, заражених грибницею рослин (плодових дерев, рідше кущів), які ростуть поблизу газону в радіусі кількох метрів. У такому випадку спори просто розносить вітер по всій прилеглій території.

У найкращому випадку на газон потрапляють спори шампіньйонів, хоча це стається дуже рідко. Навіть у такому випадку категорично не рекомендується вживати їх як їжу, адже не відомо, яким чином спори потрапили на газон.

Залишати гриби на місці для подальшого зростання в якості декору також не слід, особливо якщо вдома є домашні тварини або маленькі діти (вони можуть помилково з'їсти гриб).

Як боротися з грибами на газоні

У будь-якому випадку, як тільки ви побачили гриби на своєму газонному покритті, з ними негайно потрібно починати боротьбу. Використання лише одного з способів часто є малоефективним, тому необхідно здійснювати цілий комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з живучим міцелієм:

рекомендується збільшити освітлення ділянки (це можна зробити шляхом пересадки в інше місце невеликих кущів або дерев, які затінюють газон);

не варто дозволяти тваринам випорожнюватися на газон, так як їхні екскременти підвищують вологість і створюють сприятливе середовище для розмноження бактерій;

необхідно регулярно прибирати листя, а також пеньки від гнилих дерев та різне органічне сміття, що знаходиться на ділянці;

поливати газон не варто занадто часто, робити це потрібно лише у за необхідності, щоб запобігти застою води у верхніх шарах ґрунту;