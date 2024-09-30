Перш ніж додавати листя до компостної купи чи спеціальної ями, його потрібно подрібнити

Восени, коли дерева скидають пожовкле листя, часто люди обирають спалювання як спосіб його утилізації. Замість цього краще вибрати більш екологічні та безпечні методи. ТСН пише про сім способів використання опалого листя у господарстві та для удобрення інших рослин.

Листовий перегній

Розмістіть органічні відходи у спеціальні мішки для компосту (або звичайні мішки з проколами), щільно утрамбуйте та залиште у зволоженому місці на 1-1,5 року. Утворений перегній використовується для поліпшення якості ґрунту або як підкислювач для деяких рослин.

Компостування

Перш ніж додавати листя до компостної купи чи спеціальної ями, його потрібно подрібнити. Це можна зробити вручну або за допомогою спеціального обладнання. Для максимальної користі укладайте листя шарами з перегноєм або звичайним ґрунтом. Насамперед покладіть товстий шар подрібненого листя (щонайменше 30 см), потім шар перегною, і так далі. За рік ви отримаєте якісний натуральний компост.

Утеплення грядок

Закопування листя є дуже корисним, адже це сприяє швидшому отриманню весняного урожаю. Потрібно заздалегідь підготувати траншеї, в які слід покласти опале листя та яблука до країв, додавши зверху різні зелені залишки та подрібнену траву. Поливати водою слід лише за відсутності дощу. Викопаний ґрунт зберігайте поруч для створення теплих грядок навесні, насипаючи його на осіле листя та вкриваючи нетканим матеріалом. Через кілька днів після такого «зігрівання» землі можна садити розсаду.

Захист від бур’янів та морозу

Просто розподіліть невелику кількість листя під квітами на клумбах та біля кущів. Це стане природним бар'єром проти бур’янів. Не забувайте перекопувати або прибирати граблями зів'яле листя з настанням весни.

Утеплення троянд та інших багаторічних рослин на зиму

Теплолюбиві кущі, такі як троянди чи гортензії, сильно страждають від морозів. Тому для їх захисту в зимовий час можна використовувати опале листя. Однак, щоб уникнути появи шкідників, слід використовувати тільки здорове і сухе листя.

Добриво для газону

Пройдіться по своїй ділянці газонокосаркою без короба для збирання трави у суху погоду. Подрібнене листя, яке залишиться на траві, згодом вбереться у ґрунт. Це сприятиме поліпшенню його структури та стане ефективним природним добривом.

Для розсади та кімнатних рослин

Вам знадобляться бур'яни без коренів, суха трава, листя та квіти. Перемішайте все разом і помістіть у мішок, періодично струшуючи. Після завершення процесу компостування, отриману суміш можна використовувати для вирощування кімнатних рослин.