Помідори перестають рости, коли нічна температура опускається до 10 °C

До кінця підходить городній сезон і всі овочі закінчують етап плодоношення. Якщо на ваших кущах досі є зелені помідори, які ніяк не можуть достигнути, тоді варто допомогти їм. Що робити з недозрівшими плодами, пише GardeningKnowHow.

Що робити з помідорами наприкінці сезону

Помідори – це багаторічні рослини, які ростуть на відкритому сонці за температури 21-24 °C. Коли температура знижується, процес дозрівання сповільнюється настільки, що незрілі плоди часто залишаються на рослині до моменту перших заморозків. Цього краще не допускати і от, що варто зробити:

Зберіть останні томати

Помідори перестають рости, коли нічна температура опускається до 10 °C, при температурі нижче 2 °C рослини загинуть. Щоб прискорити дозрівання помідорів на відкритому повітрі, обріжте всі квітки та маленькі плоди, це допоможе рослині сконцентрувати енергію на дозріванні більших помідорів.

Якщо температура знижується і очікуються заморозки, слід негайно зібрати усі дозрілі помідори та зелені плоди.

Існують сорти томатів, які краще за інші дозрівають у приміщенні. Деякі садівники висмикують усі рослину з ґрунту та підвішують їх догори коренем у темному прохолодному місці, наприклад, у підвалі чи гаражі, водночас інші знімають плоди і потім дають їм дозріти. В будь-якому разі головне – не мийте їх.

Ви можете покласти зелені помідори в коробку для дозрівання. Дехто окремо загортає кожен плід, але це не обов'язково. Газ етилен – це гормон дозрівання, що виділяється фруктами, і ви можете прискорити процес, використовуючи його. Просто помістіть незрілі помідори до закритого паперового пакета або контейнера і додайте до них яблуко. Уважно стежте за процесом дозрівання. Зелені помідори дозрівають приблизно через 2 тижні за температури 18-24 °C або через 3-4 тижні – за 13 °C.

Обрізання томатів

Ще один спосіб продовжити врожай томатів – це обрізання наприкінці сезону. Обрізання покращує циркуляцію повітря, тим самим запобігаючи деяким хворобам. Воно може допомогти отримати більші плоди і прискорити дозрівання. Але обрізайте лише недетерміновані помідори. Обрізання детермінованих сортів зменшить урожайність.

Викиньте томати

Ви зрозумієте, коли ваші томати закінчать сезон. Вони припинять давати нове листя та плоди і матимуть виснажений вигляд. Ви можете висмикнути весь кущ разом з корінням або зрізати його біля основи і дати корінню розкластися. Але спочатку уважно перевірте рослини на наявність хвороб.

Стережіться хвороб

Якщо ви помітили будь-які ознаки хвороби, не варто залишати їх розкладатися в саду. Деякі інфекції здатні перезимувати та заразити посадки наступного року.

Компостна купа – не найкраще місце для зараженого куща. Найкраще спалити заражене листя. Ще одним ефективним інструментом боротьби з поширенням хвороб є практика сівозміни.

Збережіть насіння на наступний рік

Розріжте помідор і вичавіть насіння. Замочіть його в банці або воді (1/3 насінин на 2/3 води). Перемішайте і дайте йому перебродити. На насінні виросте пліснява. Ця цвіль зруйнує захисну плівку. Злийте суміш у друшляк та промийте насіння водою. Розкладіть його на паперовий рушник, щоб воно сохло протягом кількох тижнів, потім зберігайте насіння у чистих та сухих пакетах.

Чи можна вирощувати томати взимку

Ви можете обгорнути рослини брезентом, старими простирадлами або мішковиною, щоб вони пережили холодні ночі. Знімайте укриття вдень.

Ви також можете занести кущі до приміщення. Їм знадобиться багато світла. Поставте необхідне додаткове освітлення у вигляді світлодіодних ламп, які мають працювати 18-20 годин на день. Найкращим типом помідорів для вирощування у приміщенні є детермінантні сорти, як-от карликові або мікрокарликові.

Ви також можете зберегти томати живими у приміщенні у вигляді стеблових живців або у стані спокою з відкритою кореневою системою, зберігаючи їх у прохолодному підвалі, погребі або гаражі.