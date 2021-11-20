Садити під зиму можна як однорічні, так і багаторічні рослини

Підзимовий посів квітів – перевірений спосіб позбутися від метушні з розсадою і заощадити час навесні. Після природної стратифікації ви отримаєте сильні й здорові рослини, які будуть стійкими до хвороб і розквітнуть приблизно на два тижні раніше сусідів по клумбі, що росли в «тепличних умовах».

Садити під зиму можна як однорічні, так і багаторічні рослини. Розповідаємо, які саме квіти можна садити та яких правил потрібно дотримуватися, аби отримати чудовий результат.

Переваги посіву під зиму:

економія на покупці або вирощуванні розсади;

ефективне застосування насіння, у якого закінчується термін придатності;

вище сходження насіння з власної клумби;

велика кількість посадкового матеріалу навесні.

Недоліки:

дачні роботи при негативних температурах;

ризик загибелі насіння або сіянців;

збільшена в 1,5-2 рази норма посіву.

Підзимовий посів потрібно виконувати при стійких холодах з легкими негативними температурами. Квіти можна посіяти відразу на місце, де вони будуть рости в саду, або у відведені для них горщики (самі горщики потрібно закопати в землю на зиму). Якщо ви ще не визначилися з місцем, сійте на будь-яку грядку або в теплиці. Під відкритим небом бажано використовувати високі гряди, або хоча б обгородити їх за допомогою дощок, щоб насіння не змило осінньо-весняними опадами, у теплиці можна обійтися і без цього.

Правила підзимового посіву насіння квітів:

Грядки та землю для їх мульчування потрібно підготувати заздалегідь, оскільки сіяти доведеться у твердий мерзлий ґрунт, а мульча має залишатися сипучою. Тому землю перекопуємо з перегноєм, заправляємо суперфосфатом і робимо канавки: 2 см глибиною під дрібне насіння, 5-7 см – під велике. Закладаємо глибше, ніж навесні, тому що культури може розмити талими водами. Ці процедури можна виконати в середині вересня – на початку жовтня. Насіння, земля, мульча, погода – все має бути сухим і холодним. Нічого не поливаємо, дощові періоди терпляче перечікуємо, сіємо в суху мерзлу землю і безжально мульчуємо таким же мерзлим ґрунтом, торфом, тирсою або навіть піском. Навесні пісок послужить маркером для борозенок, і ви легко зможете відрізнити сходи квітів від бур’янів. Головна помилка – ранній посів. Сенс підзимової сівби якраз в тому, щоб відправити насіння на природне холодне зберігання. Якщо посіяти занадто рано, то при мінімальних позитивних температурах воно проклюнеться і загине. Тому краще сіяти в сніг, ніж в теплу землю.

Однорічні квіти для посіву під зиму

Умовно до однорічників можна віднести й дворічні квіти, які при підзимовому посіві розквітнуть в першому сезоні.

Які однорічники сіяти під зиму:

віолу або братки;

ешольцію;

бурачок або бородавник;

космею;

мак-самосійку;

шток-троянду;

календулу;

китайські айстри;

однорічні хризантеми;

кукіль;

горицвіт весняний;

волошки;

кларкії;

диморфотеку;

кохію;

лаватеру або хатьму;

чорнушку дамаську;

флокс;

ехіноцистис;

ячмінь гривастий.

Багаторічники, які можна сіяти під зиму:

дельфінії;

всі сорти чемерника;

лаванду вузьколисту;

шавлію;

примули;

орлики;

люпини;

резуху;

гайлардію;

тирлич або горечавку;

сугайник;

дзвоники карпатські;

обрієту;

деревій.

За матеріалами «Дім і сад», UkrMedia

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