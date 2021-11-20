Посів квітів під зиму: переваги та нюанси
Підзимовий посів квітів – перевірений спосіб позбутися від метушні з розсадою і заощадити час навесні. Після природної стратифікації ви отримаєте сильні й здорові рослини, які будуть стійкими до хвороб і розквітнуть приблизно на два тижні раніше сусідів по клумбі, що росли в «тепличних умовах».
Садити під зиму можна як однорічні, так і багаторічні рослини. Розповідаємо, які саме квіти можна садити та яких правил потрібно дотримуватися, аби отримати чудовий результат.
Переваги посіву під зиму:
- економія на покупці або вирощуванні розсади;
- ефективне застосування насіння, у якого закінчується термін придатності;
- вище сходження насіння з власної клумби;
- велика кількість посадкового матеріалу навесні.
Недоліки:
- дачні роботи при негативних температурах;
- ризик загибелі насіння або сіянців;
- збільшена в 1,5-2 рази норма посіву.
Підзимовий посів потрібно виконувати при стійких холодах з легкими негативними температурами. Квіти можна посіяти відразу на місце, де вони будуть рости в саду, або у відведені для них горщики (самі горщики потрібно закопати в землю на зиму). Якщо ви ще не визначилися з місцем, сійте на будь-яку грядку або в теплиці. Під відкритим небом бажано використовувати високі гряди, або хоча б обгородити їх за допомогою дощок, щоб насіння не змило осінньо-весняними опадами, у теплиці можна обійтися і без цього.
Правила підзимового посіву насіння квітів:
- Грядки та землю для їх мульчування потрібно підготувати заздалегідь, оскільки сіяти доведеться у твердий мерзлий ґрунт, а мульча має залишатися сипучою. Тому землю перекопуємо з перегноєм, заправляємо суперфосфатом і робимо канавки: 2 см глибиною під дрібне насіння, 5-7 см – під велике. Закладаємо глибше, ніж навесні, тому що культури може розмити талими водами. Ці процедури можна виконати в середині вересня – на початку жовтня.
- Насіння, земля, мульча, погода – все має бути сухим і холодним. Нічого не поливаємо, дощові періоди терпляче перечікуємо, сіємо в суху мерзлу землю і безжально мульчуємо таким же мерзлим ґрунтом, торфом, тирсою або навіть піском. Навесні пісок послужить маркером для борозенок, і ви легко зможете відрізнити сходи квітів від бур’янів.
- Головна помилка – ранній посів. Сенс підзимової сівби якраз в тому, щоб відправити насіння на природне холодне зберігання. Якщо посіяти занадто рано, то при мінімальних позитивних температурах воно проклюнеться і загине. Тому краще сіяти в сніг, ніж в теплу землю.
Однорічні квіти для посіву під зиму
Умовно до однорічників можна віднести й дворічні квіти, які при підзимовому посіві розквітнуть в першому сезоні.
Які однорічники сіяти під зиму:
- віолу або братки;
- ешольцію;
- бурачок або бородавник;
- космею;
- мак-самосійку;
- шток-троянду;
- календулу;
- китайські айстри;
- однорічні хризантеми;
- кукіль;
- горицвіт весняний;
- волошки;
- кларкії;
- диморфотеку;
- кохію;
- лаватеру або хатьму;
- чорнушку дамаську;
- флокс;
- ехіноцистис;
- ячмінь гривастий.
Багаторічники, які можна сіяти під зиму:
- дельфінії;
- всі сорти чемерника;
- лаванду вузьколисту;
- шавлію;
- примули;
- орлики;
- люпини;
- резуху;
- гайлардію;
- тирлич або горечавку;
- сугайник;
- дзвоники карпатські;
- обрієту;
- деревій.
За матеріалами «Дім і сад», UkrMedia
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