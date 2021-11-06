Гортензію краще перетримати під укриттям, ніж зняти його зарано

Гортензія не боїться випрівання, тому на зиму її можна вкрити практично будь-чим та не переживати, що вона задихнеться чи вимокне. Проте вкривання потребують не всі її види. Які саме гортензії варто вкривати на зиму, як саме та коли, а також коли укриття потрібно зняти, розповідає «Зелена садиба».

Які гортензії і коли варто вкрити

З поширених в Україні видів гортензій серйозно вкривати на зиму потрібно тільки гортензію широколисту, або Гортензію садову (Hydrangea macrophylla), і гортензію Саржента (Hydrangea sargentiana), а також всі молоді саджанці.

Вкривати потрібно тоді, коли відбудуться перші осінні приморозки. Як правило, в усіх регіонах України, крім півдня і Закарпаття, вони приходять в жовтні. Якщо пару ночей температура повітря опускалася нижче нуля, гортензії пора вкривати.

Гортензії можна утеплювати на зиму не покроково (кількома етапами), а за один раз. Проте до стабільних морозів все ж краще залишити в поліетилені кілька отворів для дихання рослин або спочатку захистити гортензії від приморозків сухим листям і агроволокном, а вже з приходом морозів зверху покласти поліетилен чи інший більш «теплий» матеріал.

Як захистити молоді саджанці та гортензію Сарджента

Молоді саджанці бажано трохи захистити на зиму: досить буде підгортання та мульчування. Приблизно так само, як і молоді саджанці, на зиму треба утеплити гортензію Саржента. Тільки, крім підгортання, її крону треба зібрати до купи, зв’язати і або обернути будь-яким утеплювачем (агроволокно, поліетилен тощо), або накрити картонним ящиком чи полотняним мішком.

Як утеплити на зиму гортензію широколисту або садову

Мета утеплення всіх гортензій на зиму – захист квіткових бруньок. У гортензії садової вони утворюються на верхівках пагонів в одному році, а цвітуть – у наступному. Тому, якщо ваша широколиста гортензія не цвіте, скоріше за все, її квіткові бруньки постраждали під час зимових морозів або весняних приморозків, бо ви неправильно її вкрили.

Найпростіше захистити бруньки, пригнувши всі пагони куща до землі. Гортензії достатньо пластичні, тому це зазвичай не важко зробити. Кущ треба зібрати до купи і обережно пригнути до землі, зафіксувавши дротом. Перед цим деякі садівники радять обірвати все листя з гортензії, але це не обов’язково.

Далі засипаємо кущ повністю землею, сухим опалим листям, мульчою. Зверху накриваємо поліетиленом, фіксуємо його надійно біля землі, залишаючи кілька отворів до сильних морозів. Можна вкрити гортензію на зиму кількома шарами агроволокна, а зверху після встановлення стабільних мінусових температур покласти або плівку, або шар з соснових гілок, а ще краще – присипати снігом.

Можна захистити гортензію й іншими способами. Наприклад, зв’язати пагони і не пригинати до землі, а обернути навколо куща рубероїд. Захисний матеріал при цьому має огортати рослину не тісно (приблизно 10 см від стінок до пагонів) і високо (півметра над кущем). Усередину насипають сухе опале листя, а коли прийдуть морози – зверху накривають поліетиленом або агроволокном. Також можна зробити навколо куща каркас з міцних стовпчиків, натягнути на нього в кілька шарів агроволокна і засипати середину сухим листям, а зверху зав’язати вузол.

Коли знімати укриття

Розкривати гортензії треба поступово, шар за шаром. Починають це робити з приходом першого тепла – знімають верхній шар укриття. При цьому треба бути готовим повернути його назад, якщо навіть незначні морози повернуться на кілька діб.

Коли на рослині прокинуться бруньки, можна забирати листя і землю з куща, якими він вкривався на зиму, і розв’язувати рослину. При цьому пам’ятайте, що краще її перетримати під укриттям, ніж зняти його зарано. Як показує практика багатьох садівників, найбільше гортензії страждають якраз від того, що укриття було знято зарано, а не від того, що воно погано захистило їх взимку.

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