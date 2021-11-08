Морозостійкі лілії достатньо буде замульчувати торфом або стружками хвойних порід

Лілії вважаються легкими у догляді багаторічниками, виростити які під силу навіть квітникарю-новачкові, тому вони часто стають окрасами саду. До початку холодів наземна частина лілій повністю відмирає і постає питання: викопувати цибулини чи ні? Пояснюємо, які саме сорти потрібно викопувати та як їх зберігати до весни.

Які лілії можна лишити на зиму в землі

Хоча більша частина видів і сортів лілій переносять зимові холоди в грунті під надійним укриттям, досвідчені квітникарі все ж рекомендують викопувати цибулини щорічно. В умовах середньої смуги України можна залишити зимувати в ґрунті лілію даурську, або пенсільванську. Можливо, перенесуть зимові холоди азійські гібриди, а також гібриди ОТ і ЛА. Під укриттям зможе перезимувати лілія біла і королівська, але все ж їх бажано викопати.

Як захистити лілії в землі

Морозостійкі лілії достатньо буде замульчувати торфом або стружками хвойних порід. Східні гібриди варто укутати ялиновим гіллям, а поверх утеплення накрити ще поліетиленовою плівкою. Навесні плівку і ялинове гілля слід буде зняти, щоб воно не пошкодило молоді паростки, а торф і тирса нехай залишаються в якості мульчі.

Які лілії варто викопувати на зиму

Щоб зберегти східні, трубчасті або американські гібриди, доводиться викопувати цибулини на зиму, а навесні висаджувати їх знову. Загалом бажано всі лілії викопувати і перебирати: вся справа в дочірніх цибулинах, якими обростає основна цибулина. Їх необхідно своєчасно відокремлювати, тому що вони заберуть більшу частину поживних речовин і вологи у материнської цибулини, а це в подальшому вплине на процес цвітіння. Як саме викопувати лілії, пересаджувати та розмножувати, ми розповідали раніше.

Численні виведені штучно гібридні сорти мають різні терміни викопування цибулин, оскільки відрізняються різною кількістю дочірніх цибулин і холодостійкістю:

Гібриди «Азіатські» – це група морозостійких рослин, які можуть переносити зимові холоди на відкритих грядках, але відрізняються великою кількістю дочірніх цибулин. Оптимальний термін для обов’язкового викопування – друга половина серпня.

Гібриди «Американські» – це група квітучих рослин, у яких дочірні цибулини з’являються в невеликій кількості і не вимагають частого викопування. Викопування цибулин проводиться в міру необхідності, приблизно в останній тиждень серпня.

Гібриди «Східні» – це холодостійкі сорти лілій, які не страждають від великої кількості дочірніх цибулин і викопування проводиться тільки в міру потреби приблизно в перший тиждень вересня.

Як підготувати цибулини до зберігання

Спочатку необхідно відокремити всі дочірні цибулини і добре промити весь посадковий матеріал. Потім потрібно провести обрізку стебел і корінців, їх довжина не повинна перевищувати 5 см. Далі огляньте кожну цибулину на хвороби чи ознаки гниття: пошкоджені і заражені цибулини не зберігають. Невелике пошкодження можна спробувати його обрізати, а потім обробити зеленкою або присипати товченим активованим вугіллям чи деревною золою.

Профілактична обробка необхідна всім здоровим цибулинам перед зберіганням. Спочатку замочіть їх на 30 хвилин в теплому антисептичному розчині на основі марганцю або карбофосу. Для профілактики появи цибульного кліща для промивання застосовують мильний розчин на основі господарського мила. Після цього вологі цибулини потрібно обваляти в деревній золі і залишити в темному приміщенні з хорошою циркуляцією повітря висохнути. Дуже важливо їх не пересушити.

Наступна процедура – сортування. Цибулини великого і середнього розміру знадобляться для весняної вигонки, а найдрібніші екземпляри можна використовувати для посадки на квіткових грядках у весняний сезон.

Як зберігати цибулини

Місце зберігання лілій має відповідати таким вимогам:

бути не надто сухим, щоб цибулинки за зиму не зморщилися;

бути не занадто вологим, щоб цибулини не пліснявіли або не проросли завчасно;

температура повинна бути помірною (не мінусовою);

необхідна гарна вентиляція.

Куплені або витягнуті з землі цибулини лілій потрібно злегка просушити й очистити від землі. У дерев’яний ящик, картонну коробку або пакет насипають торф, кладуть у нього цибулини і потім знову присипають торфом, на який кладуть ще один шар цибулин. Коли ящик заповниться на дві третини, його ставлять на зберігання в холодильник, у підвал або на лоджію.

Не забувайте час від часу перевіряти стан цибулинок: якщо корінці підсохли, збризніть торф водою, якщо, навпаки, подекуди з’явилася цвіль, протріть цибулинки концентрованим розчином перманганату калію.

Другий спосіб зберігання: помістіть цибулинки в поліетиленовий пакет із вологим торфом, потім надуйте його, зав’яжіть і помістіть у темне місце при кімнатній температурі. За два-три місяці у цибулин утворюються дітки. Не відокремлюючи їх, пересадіть цибулинки в торф’яні горщики, щоб кінчик лусочки був над поверхнею, і винесіть їх у прохолодний, але непромерзаючий підвал. За два тижні до посадки внесіть їх у будинок і почніть поливати.

За матеріалами «Флорист-Х», Agronomist, Harbuz.info

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