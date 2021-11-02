Від правильної обрізки лаванди залежить її вдала зимівля

Лаванда завдяки старанням селекціонерів вже чудово зимує в Україні в різних регіонах. Є стійкі сорти, які витримують морози до -35°С, але навіть вони потребують підготовки до зимівлі. Розповідаємо, що потрібно зробити, аби не втратити своє лавандове поле через морози.

Крок 1. Прибирання

Серед обов’язкових процедур для лаванди на осінь – прополка, видалення бур’янів, розпушування з подальшим мульчуванням. Розпушування необхідно для підвищення повітрообміну та зниження ймовірності загнивання коренів, а подальше мульчування ґрунту збереже коріння рослини від вимерзання і пересихання.

Крок 2. Полив

Лаванда любить сухий ґрунт і при перезволоженні починає гнити, тому в дощову осінь вологозарядний полив варто пропустити, а в суху – полити, але дуже помірно.

Крок 3. Обрізка

Від правильної обрізки лаванди залежить її вдала зимівля. Потрібно видалити:

гілки, які лягли на землю; пеньки, що залишилися мають стояти вертикально;

хворі, тонкі й пошкоджені пагони;

гілочки, які вже цвіли попередні пару років: у них потрібно відрізати зелені кінчики, до зрілої деревини має залишатися не менше 3 см;

коли вся «проблемна» порость видалена – підріжте крону, що лишилася, до висоти близько 30 см.

Важливо дотримуватися наступних рекомендацій:

зрізати лише квітконоси, але не самі кущі;

використовувати для обрізки гострі та добре продезінфіковані великі садові ножиці або секатор;

видаляти всі відцвілі суцвіття, хворі та сухі гілки, а також ті, що повністю розпластані по землі;

обрізку здійснювати лише до здеревілої частини, а краще – на 5 см вище неї;

стригти кущі лише за теплої погоди, ще до перших заморозків.

Крок 4. Підживлення

Якщо ви посадили лаванду в цьому році, то її можна не підживлювати восени – кущики ще не вибрали всі корисні елементи з ґрунту. Дорослі рослини варто підживити калійно-фосфорними комплексами для квітучих декоративних чагарників. Можна вибрати й інше добриво: головне, щоб воно не містило азоту.

Крок 5. Мульчування

Незважаючи на те, що у лаванди довгий стрижневий корінь, який у дорослих кущів може йти на пару метрів углиб, мульчування необхідне. Візьміть пісок або суху землю, торф, сіно або солому. Оптимальна товщина шару мульчі – 15-30 см. Намагайтеся не мульчувати опалим листям – під ним корінці можуть випріти. Наприклад, для осінньої підгодівлі підійдуть монофосфат калію і сульфат калію, а також деревна зола.

Крок 6. Утеплення

Вкрити лаванду на зимовий період можна різними способами. Деякі дачники навіть під час морозів до -20°С не вкривають та не обрізають кущі восени. Стебла затримують багато снігу.

Спосіб укриття рослини залежить від клімату області, в якому вона росте:

У центральних областях, де зими відносно теплі й малосніжні, кущики досить замульчувати. Основну небезпеку для лаванди в центральних областях представляє обмерзання кореневої системи, коли тала вода накопичується біля корінців, а потім несподівано приходить міцний мороз. Щоб цього уникнути – мульчуйте ґрунт дуже ретельно, вибирайте торф, солому або сіно. Якщо за прогнозами погоди очікується сильне похолодання – вкрийте крони нетканим матеріалом.

У південних областях укриття для лаванди не потрібне. Замульчуйте землю під кущами, а крони обв’яжіть мотузкою, щоб їх не зламав вітер.

У північних областях, крім мульчування, можна укутати особливо ніжні сорти лутрасилом, джгутом або агроволокном чи спорудити навколо «курінь» з гілок ялини й сосни – вони не дадуть багаторічникам померзнути, але будуть пропускати до них повітря. Плівка та інші повітронепроникні матеріали для укриття не годяться – рослини під ними будуть випрівати й гнити. Деякі садівники роблять мініатюрні теплички з декількох шарів різних матеріалів. Повітряний прошарок між ними не дозволяє холоду проникнути до коріння. Важливо зберегти вентиляцію, аби уникнути загнивання коренів та утворення плісняви.

Якщо лаванда не пережила зиму, швидше за все, ви допустили одну або кілька помилок:

рясно полили багаторічник восени;

підживили кущі азотними добривами;

занадто довго або надто коротко обрізали рослини;

обрізали кущі пізно – лаванда не встигла затягнути рани й відновитися;

дуже рано або надто пізно зняли укриття і стару мульчу.

За матеріалами «Дім і сад», «Агромаркет», «Яскрава клумба»

Більше корисних порад – у рубриці «Сад»