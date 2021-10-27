Зазвичай лілії пересаджують кожні 4-5 років, іноді – кожні 2-3 роки

Садові лілії – гарні цибулинні багаторічники, які прикрашають багато квітників. Думки садівників, коли краще її садити та пересаджувати, різняться: одні вважають, що найкращий час – рання весна, інші – що варто чекати до травня, проте переважно фахівці обирають осінь. Так само восени найкраще і розмножувати лілії. Розповідаємо, як правильно це зробити.

Осіння посадка лілій

Коли садити

Посадка лілій восени проводиться з таким запасом часу, щоб до початку заморозків у них встигла розвинутися та зміцніти коренева система: тоді паростки, що з’явилися навесні, без проблем витримають весняні заморозки.

Терміни посадки лілій у ґрунт передусім залежать від кліматичних і погодних умов регіону. Основна вимога – висаджувати цибулини тоді, коли температура повітря опуститься до +10°С і більше не піднімається, але в різних регіонах це відбувається в різні терміни. У холодних краях посадку лілій здійснюють в першій декаді жовтня, а якщо погода дозволяє, то роботи можна продовжити до початку листопада. Грядки починають готувати з другої половини вересня. У тепліших регіонах лілії садять до середини листопада.

Спочатку висаджують цибулини білих лілій – у них найкоротший період спокою. Потім можна взятися за посадку кавказьких і північноамериканських видів, а в останню чергу садять трубчасті, східні й азійські гібриди, а також тигрові й тибетські лілії, які краще взагалі висаджувати напровесні.

Вибір та підготовка ділянки

Ділянка має добре прогріватися, бути захищеною від вітру, сонячною, але допустиме й легке затінення. У природних умовах лілії ростуть зазвичай у нейтральному пухкому ґрунті, укритому шаром органіки, тому й у саду слід забезпечити їм умови, близькі до природних. Ґрунт квітам потрібен добре дренований, супіщаний або суглинний – у важких ґрунтах лілії погано розвиваються, а застій води може призвести до загнивання цибулин.

Ділянку перед посадкою слід перекопати на глибину до 40 см. У важкий ґрунт під перекопування на 1 м² вносять по відру піску й торфу, а в легкий – тільки торф. Також необхідно внести на кожен м² по 5-10 кг перегною або компосту, 100 г суперфосфату і 50 г сульфату калію. Якщо ви збираєтеся вирощувати в ґрунті з кислою реакцією лілію білосніжну, мартагон або трубчасті гібриди, внесіть у ґрунт деревну золу, вапняк або крейду з розрахунку 200-500 г на м².

На яку глибину садити

Глибина посадки лілій залежить не тільки від складу ґрунту й розміру цибулин, а й від виду лілії. Наприклад, стеблокореневі лілії потрібно висаджувати на глибину не менше 25 см, лілії з корінням – на глибину 12-15 см.

У середньому ж сорти цибулин поділяються на:

низькорослі: великі цибулини цих сортів висаджують на глибину 10-12 см, дрібні – на 7-8 см, відстані між цибулинами в ряду дотримуються від 15 до 20 см;

середньорослі: великі цибулини заглиблюють на 12-15 см, дрібні – на 10 см, відстань між цибулинами в ряду – 20-25 см;

високорослі: великі цибулини занурюють у ґрунт на 15-20 см, дрібні – на 12 см, проміжок між рослинами – 25-30 см.

Важливо знати, що сильно заглиблена в ґрунт цибулина довше проростатиме, але згодом вона дасть більше діток, ніж при менш глибокій посадці.

Як садити

На дно викопаних ямок насипають гравій, поміщають на потрібну глибину цибулину, розправляють її коріння, підсипають навколо неї з усіх боків пісок, а зверху ґрунт. Поверхню ділянки з посадженими цибулинами ущільнюють і рясно поливають. Клумбу зі східними, азійськими та гібридами мульчують шаром торфу або тирси завтовшки 5 см, таким чином підвищуючи кислотність ґрунту. Посадку лілії мартагон, білосніжної й трубчастих гібридів мульчують перегноєм із деревною золою.

Якщо квітник невеликий, доцільно розміщувати лілії в групових посадках, вирощуючи поруч кілька лілій одного сорту. Якщо садити поруч цибулини різних сортів, вони з часом розростуться, і буде складно при пересадці відокремити один сорт від іншого. Високорослі лілії дуже ефектні в ролі фонової смуги вздовж паркану. У міксбортерах висаджують види й сорти лілій, які цвітуть у різний час: так клумба не втрачає привабливості з початку літа до осені.

Догляд після посадки

Якщо ви внесли перед посадкою в ґрунт усі необхідні добрива, додавати підживлення немає необхідності. Обробляти від шкідників і хвороб поки нічого – сходи з’являться тільки навесні. Вам доведеться лише поливати лілії, але тільки в тому випадку, якщо осінь буде аномально сухою, і видаляти з ділянки бур’ян. Ближче до кінця осені потрібно підготувати ділянку з ліліями до зимівлі. Під шаром снігу завтовшки 10 см лілії взимку в ґрунті почуваються прекрасно, але якщо снігового покриву немає, потрібно засипати ділянку сухим торфом, хвоєю або опалим листям.

Особливості осінньої пересадки лілій

Коли потрібно пересаджувати лілії

Зазвичай лілії пересаджують кожні 4-5 років, іноді – кожні 2-3 роки. Цибулини викопують, ділять, обробляють, зберігають до потрібного моменту, а потім висаджують у ґрунт описаним вище способом. Викопувати цибулини лілій (орієнтовно на 5-6 тиждень після закінчення цвітіння) потрібно, якщо:

планується оновити посадки;

лілії кілька років ростуть на одному місці;

вирощуються сорти, які погано зимують у ґрунті;

якщо лілії ростуть занадто густо;

є ознаки захворювань;

проводиться загальне перепланування квітника;

потрібно відібрати посадковий матеріал.

Якщо ви вирощуєте сорти, які адаптовані до вашого клімату, тобто достатньо зимостійкі, квіти не хворіли, а молоді цибулинки для розмноження лілій вам в цьому сезоні не потрібні, тривожити лілії викопуванням на зиму не варто.

Як викопувати лілії

Після цвітіння видаліть у лілій насіннєві коробочки, але не обрізайте листя й стебла – вони продовжують годувати цибулину й усе ще необхідні рослині для процесу фотосинтезу. Коли настане пора викопувати й пересаджувати лілію, обріжте її наземну частину й витягніть із землі цибулину з дітками, очистіть її від ґрунту, огляньте, чи немає пошкоджень, гнилих коренів, сухих лусок та інших дефектів.

Далі промийте під проточною водою, обережно відокремте діток, які готові відійти, помістіть посадковий матеріал на півгодини в одновідсотковий розчин «Карбофоса» або в міцний розчин марганцівки, просушіть у затінку й висадіть у ґрунт на нове місце або покладіть на зберігання, якщо збираєтеся висаджувати їх навесні.

Зберігати цибулини найкраще в поліетиленовому пакеті чи ящику між шарами торфу. Приміщення має бути помірно сухим, прохолодним, добре вентильованим. Це може бути ящик холодильника (не найкращий варіант, бо поруч можуть зберігатися фрукти, які виділяють етилен), льох, підвал, балкон, лоджія чи гараж.

Розмноження лілій восени

Цибулини акуратно витягають із землі та ретельно очищають. Під час огляду видаляють всі частини з ознаками хвороб і пошкодженнями. Очищені й відібрані цибулини промивають у простій воді, а потім вимочують у слабкому (трохи рожевому) розчині марганцівки.

Діток висаджують у борозни не глибше 10 см, великі цибулини – у лунки на відстані 25-30 см одна від одної й на глибину приблизно 15-20 см, а потім прикопують сумішшю піску з поживним ґрунтом. Посадки добре поливають, а зверху викладають мульчу.

За матеріалами «Флорист-Х», Kvitka.Info, Ukr.media, «Зеленої садиби»