Підвісні квіткові кошики та кашпо влітку стають справжньою окрасою балконів, терас і саду. Проте у спекотні дні такі рослини особливо страждають від швидкого пересихання ґрунту. Через постійне сонце та вітер волога у невеликих ємностях випаровується значно швидше, ніж на звичайних клумбах. У результаті квіти можуть втрачати декоративний вигляд, в’янути та скидати пелюстки. Як їх врятувати від пересихання, пише Mirror.

Чому підвісні квіти швидко пересихають

Основна проблема підвісних кашпо полягає у невеликій кількості ґрунту. Коренева система рослин має обмежений запас вологи, який дуже швидко висихає під дією високої температури.

Додатково ситуацію погіршує вітер і дренажні отвори, через які вода швидко витікає після поливу. Саме тому влітку підвісні квіти часто доводиться поливати щодня, а інколи навіть двічі на день.

Простий лайфхак із кухонними губками

Досвідчені садівники радять використовувати звичайні кухонні губки для довшого утримання вологи у ґрунті. Вони працюють як невеликі резервуари для води.

Під час поливу губки вбирають частину вологи, а потім поступово віддають її корінню рослин упродовж дня. Завдяки цьому земля у кашпо висихає значно повільніше.

Як правильно використовувати губки

Для цього способу підійдуть звичайні чисті губки без мийних засобів чи хімічного просочення.

Спершу губки потрібно нарізати невеликими шматочками. Потім їх розміщують на дні кашпо між шаром ґрунту та пластиковою вставкою. Кілька шматочків також можна покласти ближче до країв горщика, оскільки саме ці ділянки пересихають найшвидше.

Після цього рослину добре поливають. Губки накопичують воду та поступово повертають її ґрунту навіть під час сильної спеки.

Як ще допомогти квітам у спеку

Окрім губок, садівники радять використовувати пластикові вкладки або спеціальні підкладки всередині кошиків. Вони допомагають довше утримувати вологу.

Водночас важливо не забувати про дренажні отвори, щоб надлишок води міг вільно витікати. Інакше коріння рослин може почати загнивати.