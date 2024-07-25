Посадка висячої клумби залежить від форми вазона

Якщо ви любите на літо виносити свої вазони на вулицю, але місця на подвір’ї не так багато, тоді підвісні горщики – це чудовий варіант для вас. Як обрати горщик, пише «Експертка».

Специфіка посадки підвісних клумб

Посадка висячої клумби залежить від форми вазона. У прості вазони, які мають тільки одну відкриту поверхню, рослини висаджуються як зазвичай.

Зовсім інша справа, якщо вазон призначений для висячої кулі. У цьому випадку стінки каркасу наповнюються мохом для утримування вологи, а весь кошик покривається спеціальною плівкою.

Потім у тих місцях, звідки згодом повинні рости квіти, необхідно зробити невеликі отвори. Розсаду слід акуратно просунути у зроблені отвори, а всередину вазона насипати грунт і посадити рослини.

Посадивши квіти, слід трохи полити ґрунт і повісити вазон в прохолодне місце на кілька днів.

Які рослини підходять для висячих клумб

Для створення висячих клумб краще вибирати невибагливі у догляді рослини, які не мають особливих вимог до ґрунту.

Крім того, вибираючи мешканців для таких вазонів, важливо врахувати співвідношення розмірів їх кореневої системи до розмірів горщика.

Чудово вживаються і розростаються в підвісному кашпо каланхое, настурції, маргаритки, молодило, очитки тощо.

Звичайно, яскраві барвисті квіти завжди стануть гідною окрасою будь-якого саду або інтер'єру, проте не варто думати, що в оформленні підвісних клумб можна використовувати тільки квітучі рослини. Наприклад, дуже красиво і стильно виглядають вазони з пряними травами – м'ятою, розмарином.

А тим, хто любить оригінальність, можна порадити зробити дуже незвичайну, але вельми корисну прикрасу – підвісний кошик з дрібноплідними овочами, наприклад, полуницею, яка буде плодоносити навіть на веранді або на балконі.