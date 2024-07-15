Сорти гейхери, у яких сріблясте листя, вважаються найбільш посухостійкими

Гейхера – трав’яниста багаторічна рослина, яка не потребує ретельного догляду, але влітку особливо важливо приділяти їй увагу.

Як доглядати за гейхерою

У догляді за гейхерой слід завжди дотримуватися золотої середини, пише Nastanova. Інакше кажучи, їй потрібен помірний полив, обґрунтовані підгодівлі і напівтінисті місця.

Полив

Гейхерам потрібен помірний полив, ґрунт повинен бути лише трохи вологим. Через зайву вологу рослина починає хворіти і загнивати. Втім, так же негативно вона реагує і на посуху.

Сорти гейхери, у яких сріблясте листя, вважаються найбільш посухостійкими.

Однак, якщо ви посадили гейхери на сонці, то в таких умовах вони будуть потребувати більш сильних і частих поливах.

Підгодівля

Удобрювати гейхеру слід тільки у випадках підвищеної потреби. Тому гейхері не потрібні регулярні підгодівлі, вона чудово може рости і без них. Якщо ж зовнішній вигляд рослини пригнічує, і ви вже кілька разів міняли місце (тобто справа не в цьому), то підгодувати все ж потрібно. Але, як рекомендують багато досвідчені садівники, її краще не догодувати, ніж перегодувати.

Як удобрювати гейхеру

Інтенсивного добрива гейхери, гейхерелли та тіарели не приймають. Усі дозування магазинних добрив слід зменшити вдвічі, і поділити на 2-4 прийоми з інтервалом на тиждень. А органічні “сільські” добрива на кшталт гною і зовсім неприйнятні – провокуються кореневі гнилі та кущик занедужує.

Оптимальна погода для більшості цих багаторічників – гірський клімат: температура +15 - +25° C, помірна вологість та легка тінь у години полуденної спеки.

Чим підживити квітку

Гейхери хворіють дуже рідко, і шкідників вони не бояться, але іноді все ж страждають від борошнистої роси, іржі, сірої гнилі та плямистості. Причина виникнення цих недуг – надлишок добрив або застій води в коренях рослин. Від борошнистої роси, яка вкриває листя білястим нальотом, гейхеру позбавить обробка фунгіцидом. А плямистість та іржу можна перемогти, обприскавши гейхеру двічі на місяць розчином бордоської рідини.