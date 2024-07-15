Як доглядати за гейхерою: правила поливу влітку та підгодівля
Гейхера – трав’яниста багаторічна рослина, яка не потребує ретельного догляду, але влітку особливо важливо приділяти їй увагу.
Як доглядати за гейхерою
У догляді за гейхерой слід завжди дотримуватися золотої середини, пише Nastanova. Інакше кажучи, їй потрібен помірний полив, обґрунтовані підгодівлі і напівтінисті місця.
Полив
Гейхерам потрібен помірний полив, ґрунт повинен бути лише трохи вологим. Через зайву вологу рослина починає хворіти і загнивати. Втім, так же негативно вона реагує і на посуху.
Сорти гейхери, у яких сріблясте листя, вважаються найбільш посухостійкими.
Однак, якщо ви посадили гейхери на сонці, то в таких умовах вони будуть потребувати більш сильних і частих поливах.
Підгодівля
Удобрювати гейхеру слід тільки у випадках підвищеної потреби. Тому гейхері не потрібні регулярні підгодівлі, вона чудово може рости і без них. Якщо ж зовнішній вигляд рослини пригнічує, і ви вже кілька разів міняли місце (тобто справа не в цьому), то підгодувати все ж потрібно. Але, як рекомендують багато досвідчені садівники, її краще не догодувати, ніж перегодувати.
Як удобрювати гейхеру
Інтенсивного добрива гейхери, гейхерелли та тіарели не приймають. Усі дозування магазинних добрив слід зменшити вдвічі, і поділити на 2-4 прийоми з інтервалом на тиждень. А органічні “сільські” добрива на кшталт гною і зовсім неприйнятні – провокуються кореневі гнилі та кущик занедужує.
Оптимальна погода для більшості цих багаторічників – гірський клімат: температура +15 - +25° C, помірна вологість та легка тінь у години полуденної спеки.
Чим підживити квітку
Гейхери хворіють дуже рідко, і шкідників вони не бояться, але іноді все ж страждають від борошнистої роси, іржі, сірої гнилі та плямистості. Причина виникнення цих недуг – надлишок добрив або застій води в коренях рослин. Від борошнистої роси, яка вкриває листя білястим нальотом, гейхеру позбавить обробка фунгіцидом. А плямистість та іржу можна перемогти, обприскавши гейхеру двічі на місяць розчином бордоської рідини.