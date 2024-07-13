Висушити гортензію в домашніх умовах можна кількома способами

Якщо цьогоріч ваша гортензія по-особливому гарно цвіте і ви б хотіли милуватися її красою як найдовше, тоді можна засушити квітку і тримати у вазі без води. Як правильно це зробити, щоб зберегся колір суцвіття, пише Аgrovinn.

Коли зрізати гортензію

Якщо заготовити квіти в розпал цвітіння, то в їх стеблах буде міститися надлишок вологи. Тому суцвіття висихатимуть повільно, підв'януть і втратять свій декоративний вигляд. Але й гаяти час не можна: «перетримані» квітки матимуть коричневий відтінок. Зрізання квіток гортензії рекомендується проводити восени. Найкращий час для зрізання квітів гортензії на сушіння – з вересня по жовтень, коли великі пелюстки починають в'янути або змінювати колір, а маленькі квітки зверху тільки починають розпускатися.

Як правильно висушити гортензію

Висушити гортензію в домашніх умовах можна кількома способами:

Природне сушіння гортензії

У суху та теплу осінь суцвіття гортензії можуть висохнути прямо на кущах в саду. Цей спосіб сушіння гортензії не підійде для дощового сезону. При надлишку опадів квітки втратять декоративність, згниють, а не висохнуть.

Засушена природним способом гортензія добре триматиме форму, але не збереже свій відтінок. До того ж, така гортензія досить крихка, при складанні букетів з нею слід працювати особливо акуратно.

Повітряне сушіння гортензії в пучках

Якщо погода волога, гортензію краще зрізати та сушити вдома. В цьому випадку суцвіття зв'язують у пучки або залишають по одному і підвішують головкою вниз. Висушені сухим способом квітки злегка побуріють, будуть трохи ламкими, проте таке сушіння найпростіше і найдоступніше.

Сушіння гортензії у воді

Найкрасивіша і найяскравіша суха гортензія виходить при сушінні у воді. Засушена у воді гортензія відмінно зберігає колір і форму, стебла залишаються міцними та пружними. Щоб висушити гортензію у воді, правильно розставте зрізані квіти у вазі. По краях покладіть свіжозрізані гортензії з короткими стеблами. Для наступного рівня використовуйте гортензії з вищими стеблами. Потроху наповніть вазу водою, поки стебла не зануряться у воду. Потім поставте композицію у прохолодне місце в будинку.

Тримайте квіти вдалині від прямих сонячних променів і джерел тепла, інакше відтінок гортензії зблідне. Додайте ще води, якщо вона випарувалася, але квіти ще не висохли. Через два-три тижні вони повинні добре просохнути.