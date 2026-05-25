Дрібні мошки у теплиці – поширена проблема, з якою часто стикаються городники. Вони швидко розмножуються, пошкоджують коріння рослин і можуть негативно впливати на врожай. Особливо неприємно, коли шкідники з’являються у закритому ґрунті, де тепло й вологість створюють для них ідеальні умови. Багато дачників намагаються уникати агресивної хімії, тому обирають безпечні народні методи боротьби. Про них більше пише Woman life.

Чому у теплиці з’являються мошки

Найчастіше причиною появи мошок стає надмірна вологість ґрунту. Якщо рослини поливають занадто часто, а земля не встигає просихати, шкідники починають активно розмножуватися.

Ще однією причиною можуть бути рослинні залишки, які починають перегнивати у ґрунті. Також мошки часто з’являються після внесення свіжих органічних добрив або неякісного компосту.

Проблему посилює погана вентиляція теплиці, через яку всередині довго зберігається волога та застійне повітря.

Деревний попіл

Одним із найпростіших способів боротьби з мошками вважають деревний попіл. Ним посипають поверхню ґрунту навколо рослин.

Попіл допомагає зменшити вологість верхнього шару землі та створює несприятливі умови для розвитку личинок. Додатковою перевагою є те, що він ще й підживлює рослини корисними мінералами.

Настій часнику

Мошки не переносять різких запахів, тому городники часто використовують часниковий настій.

Для приготування засобу кілька зубчиків часнику подрібнюють, заливають водою та залишають настоюватися приблизно на добу. Після цього розчином поливають ґрунт або обприскують проблемні місця.

Мильний розчин

Допомагає у боротьбі зі шкідниками й слабкий мильний розчин. Для цього невелику кількість господарського мила розчиняють у воді.

Отриманим засобом обробляють поверхню ґрунту. Такий спосіб допомагає зменшити кількість дорослих комах у теплиці.

Клейові пастки

Ще одним дієвим способом вважають жовті липкі пастки. Вони приваблюють мошок кольором, після чого комахи прилипають до поверхні.

Такий метод особливо корисний у поєднанні з іншими способами боротьби.

Як не допустити повторної появи мошок

Щоб проблема не поверталася, важливо правильно доглядати за теплицею.

Основні правила профілактики: