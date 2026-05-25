Як очистити шви між плиткою парою: простий спосіб без агресивної хімії
Шви між плиткою швидко накопичують бруд, жир та вологу, через що з часом темніють і втрачають охайний вигляд. Один із найефективніших способів очищення вважають парове прибирання, адже воно допомагає видаляти забруднення без використання агресивної хімії. Martha Stewart розповідає, як правильно очистити шви між плиткою парою.
Як очистити шви між плиткою парою?
Це один із найпростіших методів очищення, і для нього вам знадобиться пароочисник.
«Якщо у вас його ще немає, виберіть той, який підходить для поверхні, яку потрібно очистити», – радить Корі Волтермат, президентка компанії Desert Oasis Cleaners.
Елена Наварро, професійна прибиральниця, рекомендує пароочисники з баком, адже вони універсальні завдяки шлангу та трубці, які входять до комплекту, а також невеликій насадці для дрібних деталей.
Також рекомендується використовувати дистильовану або демінералізовану воду для пароочисника. Це допоможе запобігти утворенню мінеральних відкладень.
Покрокові дії:
- Спочатку пропилососьте або підметіть ділянку, яку плануєте очистити, щоб видалити сипуче сміття. Для очищення вузьких швів між плитками використовуйте шланг пилососа або щітку для прибирання.
- Наповніть резервуар пароочисника дистильованою водою та встановіть на нього насадку для дрібних поверхонь.
- Увімкніть прилад і дочекайтеся, поки він нагріється до робочої температури. Спрямуйте насадку на злив і розпилюйте протягом декількох секунд, щоб видалити залишки води.
- Коли все буде готово, тримайте насадку на відстані 2,5 сантиметра від швів і повільно рухайте її вздовж лінії шва. Робіть це невеликими ділянками по 60–90 сантиметрів. Якщо зі швів витікає водна суспензія, обов'язково відразу витріть її серветкою з мікрофібри, щоб запобігти її повторному осіданню.
- Після обробки парою приберіть залишки бруду за допомогою маленької нейлонової або сталевої щітки.
- Дайте ділянці висохнути на повітрі протягом 2–4 годин, перш ніж повторити процедуру (за необхідністю). Для сильно забруднених швів може знадобитися кілька проходів.