Міжплиткові шви у ванній та інших приміщеннях швидко забруднюються і можуть ставати осередком бактерій та плісняви. Щоб підтримувати їхню чистоту, господині використовують різні засоби, однак існує простий спосіб, який не потребує дорогої хімії. Pixel Inform розповідає, як очищати шви зубною пастою.

Зазвичай, професійні клінери радять використовувати для очищення антибактеріальні засоби у формі спреїв. Але через їх різкий хімічний запах, працювати з ними не завжди комфортно.

Існує простіший спосіб, який приємно пахне. Для цього вам потрібна стара зубна щітка і будь-яка зубна паста. Її потрібно втерти у між плиткові шви, залишити на 3-5 хвилин, а потім змити вологою ганчіркою.

Паста прибере плісняву, що зароджується і поверне швам початкову білизну.