Густий зелений газон потребує регулярного догляду та правильних умов для росту. Проте інколи замість рівної трави на ділянці починає активно розростатися мох. Він не лише погіршує вигляд подвір’я, а й свідчить про проблеми з ґрунтом або доглядом. Щоб ефективно позбутися моху, спершу потрібно зрозуміти причини його появи. Про це пишуть «Добрі новини».

Надмірна вологість

Однією з найпоширеніших причин появи моху є застій води на ділянці. Якщо після дощів ґрунт довго залишається мокрим, для моху створюються ідеальні умови.

Найчастіше це трапляється через поганий дренаж або нерівності на поверхні газону, де накопичується вода. У такому випадку варто провести аерацію ґрунту, підсипати пісок у проблемні місця або облаштувати дренажні канавки.

Недостатнє освітлення

Мох добре росте у затінених місцях, де трава не отримує достатньо сонячного світла. Причиною можуть бути дерева, високі кущі, паркани чи будівлі.

Щоб покращити стан газону, рекомендується обрізати нижні гілки дерев і забезпечити доступ сонця до трави. Якщо ділянка постійно перебуває у тіні, краще висівати спеціальні тіньовитривалі сорти газонної трави.

Кислий ґрунт

Ще однією причиною появи моху є підвищена кислотність ґрунту. У таких умовах мох почувається комфортно, тоді як газонна трава росте слабкою та рідкою.

Для перевірки варто визначити рівень рН ґрунту. Якщо земля занадто кисла, допоможе внесення вапна або доломітового борошна. Зазвичай такі засоби використовують восени або ранньою весною.

Як підтримувати газон у хорошому стані

Щоб мох не з’являвся знову, важливо регулярно доглядати за газоном. Корисно проводити аерацію, не перезволожувати ділянку та вчасно підживлювати траву.