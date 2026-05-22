Густий зелений газон може швидко втратити привабливий вигляд через появу сухих або порожніх ділянок. Найчастіше залисини виникають через ущільнений ґрунт, нестачу вологи, тінь, шкідників або постійне витоптування трави. У деяких випадках проблема з’являється навіть через неправильне внесення добрив чи застій води після дощів. Експерти радять спершу знайти причину пошкодження газону, а вже потім переходити до його відновлення. Більше про це пише Real Simple.

Коли найкраще відновлювати газон

Час оновлення залежить від типу трави та погодних умов. Газони прохолодного сезону, до яких належать райграс, костриця та тонконіг, найкраще підсівати восени або навесні.

Осінній період вважається особливо вдалим, оскільки молода трава встигає зміцніти до літньої спеки. Навесні також можна успішно відновлювати невеликі пошкоджені ділянки після зими.

Теплолюбні види трави краще ремонтувати в період активного росту, коли ґрунт уже добре прогрівся.

Чому на газоні з’являються залисини

Причин порідіння трави може бути чимало. Часто проблема виникає через ущільнення ґрунту, коли коріння не отримує достатньо повітря та вологи. Також газон погано переносить тривалу посуху або застій води у низинах.

Нерідко трава пошкоджується через активні ігри дітей, біг домашніх тварин або постійне ходіння однією доріжкою. Великі собаки та собача сеча також можуть залишати характерні жовті плями.

Крім цього, залисини іноді спричиняють грибкові хвороби, комахи-шкідники або нестача сонячного світла під густими деревами.

Як правильно підготувати ділянку

Перед відновленням газону важливо усунути саму причину пошкодження. Якщо ґрунт став занадто щільним, його потрібно розпушити, провести аерацію та додати трохи компосту.

У місцях, де застоюється вода, рекомендують підсипати родючий ґрунт і покращити дренаж. Якщо газон страждає від нестачі сонця, варто обрізати нижні гілки дерев або кущів.

Також бажано тимчасово не ходити по пошкодженій ділянці, поки нова трава не зміцніє.

Підсівання трави

Один із найпростіших способів прибрати залисини – підсіяти нове насіння. Такий метод добре підходить для невеликих пошкоджених місць, де ще залишилася частина здорової трави.

Спочатку землю потрібно акуратно розпушити граблями, потім висіяти насіння та присипати тонким шаром ґрунту. Після цього ділянку регулярно поливають, не допускаючи пересихання.

Фахівці радять уважно перевіряти засоби від бур’янів, адже деякі препарати можуть заважати проростанню молодої трави.

Готові суміші

Для невеликих залисин часто використовують спеціальні суміші для ремонту газону. Вони зазвичай містять насіння, мульчу та добрива.

Такий варіант зручний для швидкого відновлення трави, однак важливо правильно підібрати суміш під тип вашого газону. Інакше нова трава може помітно відрізнятися кольором або текстурою.

Коли допоможе рулонний газон

Якщо пошкодження великі або потрібен швидкий результат, можна використати рулонний газон. Його укладають на підготовлену поверхню, добре притискають до землі та регулярно поливають до повного вкорінення.

Для теплолюбних видів трави також підходить метод пересаджування невеликих шматків густого газону на порожні місця. Завдяки цьому трава швидше приживається та поступово закриває лисини.