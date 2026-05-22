Не всі типи підлоги витримують вплив гарячої пари та вологи

Парову швабру часто вважають універсальним засобом для прибирання, адже вона допомагає очищати поверхні без великої кількості хімії. Однак фахівці попереджають: не всі типи підлоги витримують вплив гарячої пари та вологи. Martha Stewart розповідає, які типи підлог ніколи не слід чистити парою.

Які типи підлоги не можна мити паровою шваброю?

Камінь.

Підлоги з натурального каменю, зокрема з мармуру чи травертину, можуть пошкодитися під дією пари.

«Згодом пара може зруйнувати захисне покриття, що зробить поверхню більш вразливою до появи плям або подряпин», – зазначає Робін Мерфі, експертка з прибирання та керівниця служби прибирання компанії Maid Brigade.

Тверда деревина.

Підлога з твердої деревини чутлива до надмірної вологи, тому її не варто мити паровою шваброю. Також волога може потрапити в шви, і з часом це може призвести до викривлення, деформації або потьмяніння покриття. Старі підлоги особливо вразливі, оскільки захисне покриття може бути не таким міцним.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ламінат.

Це синтетичний матеріал для підлоги, відомий своєю міцністю. Однак він надзвичайно чутливий до пошкоджень від вологи – навіть більше, ніж масивна деревина. Пара може легко проникати у шви й спричиняти утворення бульбашок. І коли це трапляється, процес не можна повернути назад.

Вінілові дошки.

Їх часто обирають за їхню економність та міцність, і вони здебільшого є водонепроникними, проте не витримують високої температури. Спека може деформувати самі дошки або призвести до руйнування клею під ними.