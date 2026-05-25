Найважливіше у боротьбі з плодожеркою – правильно визначити час обробки

Яблунева плодожерка – один із найнебезпечніших шкідників у саду, який здатен зіпсувати значну частину врожаю. Саме її личинки роблять у плодах характерні ходи, через які яблука починають гнити, опадати та стають непридатними для зберігання. Як врятувати сад від шкідника, пише «Суспільне».

Особливу небезпеку становить те, що плодожерка активно розмножується протягом усього літа. Якщо вчасно не обробити дерева, шкідник може пошкодити не лише ранні, а й пізні сорти яблук. Саме тому садівники радять не чекати появи червивих плодів, а діяти профілактично.

Чому плодожерка така небезпечна

Яблунева плодожерка – це невеликий метелик, який відкладає яйця на листі та плодах. Через кілька днів з них з’являються гусениці, які швидко проникають усередину яблука.

Саме личинки завдають найбільшої шкоди врожаю. Вони виїдають м'якуш і насіння, через що плоди передчасно опадають або псуються під час зберігання.

Шкідник особливо активно розвивається у теплу погоду. За сезон може з’являтися кілька поколінь плодожерки, тому небезпека для саду зберігається практично все літо.

Коли обробляти яблуні

Найважливіше у боротьбі з плодожеркою – правильно визначити час обробки. Якщо запізнитися, гусениці вже сховаються всередині плодів і препарати не подіють.

Першу обробку зазвичай проводять після цвітіння яблунь, коли починається активний літ метеликів. Саме у цей період шкідник відкладає яйця.

Повторне обприскування виконують приблизно через 2–3 тижні, особливо якщо літо тепле і плодожерка активно розмножується. Для пізніх сортів яблук інколи потрібні додаткові обробки наприкінці літа.

Досвідчені садівники радять орієнтуватися не лише на календар, а й на феромонні пастки. Вони допомагають зрозуміти, коли метелики починають активно літати.

Які препарати використовують

Для боротьби з плодожеркою використовують як хімічні, так і біологічні засоби.

Серед популярних інсектицидів садівники часто обирають препарати на основі клорантраніліпролу, дельтаметрину або лямбда-цигалотрину. Вони допомагають швидко зменшити кількість шкідників, але важливо дотримуватися інструкції та термінів очікування до збору врожаю.

Багато хто також переходить на біологічні препарати. Засоби на основі бактерії Bacillus thuringiensis вважаються безпечнішими для корисних комах і навколишнього середовища. Найкраще вони працюють проти молодих личинок.

Як зменшити кількість шкідників без хімії

Одних лише обробок часто недостатньо. Щоб плодожерка не розмножувалася у саду, важливо регулярно прибирати пошкоджені та опалі плоди.

Також корисно очищати стару кору на стовбурах дерев, адже саме під нею шкідник часто зимує. Деякі садівники використовують ловчі пояси, у яких накопичуються личинки плодожерки.

Ще один популярний спосіб – харчові пастки з солодкими рідинами або феромонні пастки для вилову метеликів. Вони допомагають контролювати чисельність шкідника без зайвого використання інсектицидів.

Як правильно проводити обробку

Обприскування бажано проводити у суху безвітряну погоду. Найкращий час – ранок або вечір, коли сонце не надто активне.

Важливо ретельно змочувати не лише листя, а й плоди та гілки, адже саме там плодожерка відкладає яйця.

Також не варто забувати про безпеку. Під час роботи з препаратами потрібно використовувати рукавички, маску та дотримуватися рекомендацій виробника.