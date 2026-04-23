Весняні приморозки часто стають причиною втрати врожаю абрикосів, особливо якщо обрані ранньоквітучі сорти. Навіть ретельний догляд не завжди допомагає зберегти зав’язь. Саме тому варто звернути увагу на пізньоквітучі сорти, які краще витримують температурні коливання і стабільно родять у різних умовах. Про них пише «СонцеСад».

Сорт абрикоса «Харгранд». Пізній сорт, який достигає ближче до кінця літа. Завдяки пізньому цвітінню майже не потрапляє під весняні заморозки. Добре переносить низькі температури і має стійкість до поширених хвороб. Плоди великі, соковиті, з приємним солодким смаком.

Сорт абрикоса «Фарбелі». Сорт, який відзначається стабільним плодоношенням навіть за несприятливих умов. Дозріває пізно, що дозволяє уникнути пошкодження квітів холодом. Плоди великі, яскраві, із щільним м'якушем та гармонійним смаком.

Сорт абрикоса «Манітоба». Перевірений сорт, який добре адаптується до різних кліматичних умов. Стійкий до холодів і весняних похолодань. Дає стабільний урожай, плоди великі, соковиті, із легкою кислинкою.

Сорт абрикоса «Шарафуга червона». Гібридна форма з незвичайними плодами і насиченим смаком. Відзначається хорошою витривалістю і здатністю пристосовуватися до різних умов вирощування. Дозріває наприкінці літа.

Сорт абрикоса «Апрісалі». Сучасний гібрид, який поєднує витривалість і гарні смакові якості. Менш чутливий до весняних заморозків, стабільно родить. Плоди соковиті, з приємним балансом солодощі та кислинки.