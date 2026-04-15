У цей період уже починається сокорух, тому зрізи можуть трохи «плакати»

Багато хто вважає, що після березня обрізка вже недоречна. Насправді це не зовсім так. Помірну обрізку можна проводити і у квітні, якщо діяти обережно. Як це зробити, пише «1 Хвилина».

У цей період уже починається сокорух, тому зрізи можуть трохи «плакати». Це природний процес і не шкодить дереву, якщо не видаляти занадто багато гілок.

Чому обрізка така важлива

Обрізка допомагає позбутися сухих і хворих гілок. Вона покращує доступ світла та повітря до крони, що зменшує ризик захворювань.

Також ця процедура дозволяє дереву спрямувати сили на формування якісних плодів. Без обрізки рослина витрачає ресурси хаотично, що негативно впливає на врожай.

Що можна зробити зараз

Перш за все потрібно видалити сухі та пошкоджені гілки. Це безпечно робити у будь-який час, адже вони не беруть участі у розвитку дерева.

Далі варто прибрати вертикальні пагони, які ростуть вгору і не дають плодів. Вони лише забирають поживні речовини.

Також важливо прорідити загущені ділянки. Якщо гілки перехрещуються або труться, одну з них краще видалити.

Важливі правила обрізки

Інструменти мають бути гострими та чистими. Це допоможе зробити рівні зрізи і зменшить ризик інфекцій.

Не варто обрізати товсті гілки. У цей період краще працювати лише з тонкими та середніми пагонами.

Після обрізки всі зрізи потрібно обробити захисними засобами. Це захистить дерево від хвороб і шкідників.

Нормування зав’язі після цвітіння

Якщо обрізка була пропущена або мінімальна, варто провести нормування зав’язі. Це означає видалення частини майбутніх плодів вручну.

Залишайте у кожному суцвітті лише кілька найсильніших зав’язей. Так дерево зможе забезпечити їх поживними речовинами. Процедуру краще проводити через кілька тижнів після цвітіння. Саме тоді видно, які зав’язі найсильніші.

Чому це працює

Коли плодів надто багато, дерево не може «вигодувати» їх усі. У результаті вони стають дрібними або опадають.

Нормування дозволяє отримати меншу кількість, але значно якісніших плодів. Це простий спосіб покращити врожай навіть без повноцінної обрізки.