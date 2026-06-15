Це поширене явище, яке не пов’язане з якістю тканини

Після сушіння на свіжому повітрі рушники часто стають жорсткими та неприємними на дотик. Це поширене явище, яке не пов’язане з якістю тканини. Martha Stewart розповідає, чому так відбувається та як це виправити.

Чому сушіння на повітрі може зробити рушники жорсткими?

«Жорсткість – це природне явище, спричинене водневими зв’язками між ланцюжками целюлозних полімерів, з яких складаються бавовняні волокна», – розповідає експертка з прибирання та прання Мері Гагліарді. Вона пояснює, що бавовняні волокна набрякають, вбираючи воду під час прання, що призводить до розриву водневих зв’язків.

Коли під час сушіння на повітрі волога випаровується з рушника, водневі зв’язки відновлюються між целюлозними волокнами та всередині них, через що рушники стають жорсткими на дотик.

Щоб запобігти жорсткості, сушіть рушники на мотузці у прохолодному, злегка затіненому місці, а не під прямими сонячними променями. Вітер переміщатиме волокна під час сушіння, запобігаючи їхньому застиганню в одному положенні.

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Як пом’якшити висушені на повітрі рушники?

Кондиціонери для білизни не слід використовувати для пом’якшення рушників. Мері Гагліарді зазначає, що вони можуть погіршити здатність рушника вбирати вологу, тож через брак вологи після сушіння на мотузці ви отримаєте жорсткий рушник.

Щоб повернути рушникам м’якість, спробуйте використати оцет. Покладіть жорсткі рушники в барабан пральної машини, додайте одну чашку дистильованого оцту, а потім запустіть повний цикл прання з теплою водою. Оцтова кислота видалить залишки мийного засобу та мінерали, які можуть бути у волокнах та спричиняти жорсткість.

Вийнявши рушник з пральної машини, енергійно струсіть його перед тим, як повісити. Запах оцту повністю зникне під час циклу полоскання, тому використовувати мийний засіб не потрібно. Коли рушники висохнуть, їхня м’якість має відновитися.