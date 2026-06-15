На перший погляд плющ здається декоративною та невибагливою рослиною

Плющ часто використовують для озеленення парканів, стін і альтанок, проте ця рослина здатна швидко виходити з-під контролю. Якщо вчасно не обмежувати її ріст, вона починає активно розростатися, пригнічуючи інші культури та займаючи дедалі більше простору на ділянці. Як не дати плющеві стати проблемою на ділянці, пише Oboz.ua.

Чому плющ може стати проблемою

На перший погляд плющ здається декоративною та невибагливою рослиною. Втім, за сприятливих умов він швидко розростається і починає конкурувати з іншими насадженнями за воду, поживні речовини та сонячне світло.

Густі зарості здатні пригнічувати розвиток квітів, декоративних кущів і навіть молодих дерев. Крім того, плющ може проникати у тріщини будівельних конструкцій та поступово пошкоджувати їх.

Як використати оцет проти плюща

Для боротьби з небажаними заростями багато садівників використовують звичайний білий оцет. Його кислотність допомагає пошкодити листя та стебла рослини, через що вона поступово слабшає.

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Для приготування розчину змішайте чотири частини води та одну частину білого оцту. Отриману суміш перелийте у пляшку з розпилювачем.

Ретельно обприскайте листя та стебла плюща, намагаючись охопити якомога більшу площу зеленої маси.

На що звернути увагу

Під час роботи бажано використовувати рукавички, особливо якщо у вас чутлива шкіра. Також важливо уникати потрапляння розчину на культурні рослини.

Оцет не розрізняє бур'яни та корисні насадження, тому може пошкодити будь-яку рослинність, на яку потрапить. Саме тому обприскування потрібно проводити акуратно та лише в безвітряну погоду.

Коли чекати результату

Після обробки плющ залишають без додаткового втручання приблизно на п'ять днів. За цей час листя починає втрачати насичений зелений колір, в'янути та поступово засихати.

Якщо рослина сильно розрослася, однієї процедури може бути недостатньо. У такому разі обробку повторюють через кілька днів, приділяючи особливу увагу молодим пагонам.