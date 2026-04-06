Магнолія – це одна з найефектніших декоративних рослин, яка здатна прикрасити будь-який сад. Її великі квіти та ніжний аромат створюють особливу атмосферу навесні. Проте для рясного цвітіння важливо правильно посадити рослину і забезпечити їй належний догляд. Як садити і доглядати за магнолією, пише VSN.

Як правильно посадити магнолію

Обирайте якісний саджанець із добре розвиненою кореневою системою. Висаджуйте рослину навесні або на початку осені залежно від типу коріння. Підготуйте посадкову яму, яка у кілька разів більша за кореневу систему. Додайте дренаж і заповніть яму родючою сумішшю із садової землі, торфу, компосту та піску. Розміщуйте саджанець обережно, не пошкоджуючи коріння, після чого добре полийте.

Вибір місця та умови вирощування

Обирайте світлу ділянку або легку півтінь без сильних вітрів. Враховуйте, що магнолія з часом значно розростається, тому залишайте достатньо простору. Не пересаджуйте рослину без потреби, адже вона погано переносить зміну місця. Забезпечуйте пухкий і добре дренований ґрунт.

Догляд за магнолією

Поливайте рослину помірно, не допускаючи застою води. Розпушуйте верхній шар ґрунту для доступу повітря до коріння. Слідкуйте за станом листя, щоб своєчасно коригувати полив. У перші роки захищайте рослину від морозів, вкриваючи кореневу систему та крону.

Підживлення та обрізка

Починайте підживлення через два роки після посадки. Вносіть азотні добрива навесні, а ближче до осені використовуйте комплексні підживлення. Не проводьте формувальну обрізку в перші роки. Видаляйте лише пошкоджені або сухі гілки після зими.

Морозостійкі сорти

Обирайте сорти, які добре витримують низькі температури. Звертайте увагу на різновиди, пристосовані до клімату вашого регіону. Навіть морозостійкі рослини у перші роки потребують додаткового захисту взимку.