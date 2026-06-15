Найпопулярнішими залишаються натуральні розчини та настої

Колорадський жук залишається одним із найнебезпечніших шкідників картоплі. Він швидко розмножується, активно поїдає листя та здатний суттєво знизити врожайність. Особливу проблему створює його здатність пристосовуватися до багатьох засобів захисту, тому городникам доводиться використовувати різні методи боротьби. Про це більше пише УНІАН.

Народні засоби проти колорадського жука

Багато власників городів намагаються починати боротьбу зі шкідником без застосування сильнодіючих препаратів. Найпопулярнішими залишаються натуральні розчини та настої.

Одним із найвідоміших засобів є деревна зола. Нею посипають вологе листя після дощу або вранці по росі. Також можна приготувати зольний розчин для обприскування. Зола допомагає зменшити кількість личинок і відлякує дорослих жуків.

Не менш популярною є суміш сухої гірчиці та столового оцту. Такий розчин використовують для обробки листя з обох боків. Різкий запах не подобається шкідникам і допомагає стримувати їх поширення.

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Також городники застосовують настої полину, чистотілу, цибулиння, тютюнового пилу та часнику. Ці засоби найбільш ефективні на початкових стадіях появи жуків або як профілактика.

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Як правильно проводити обробку

Обприскування бажано виконувати у суху безвітряну погоду вранці або ввечері. Не варто проводити роботи під палючим сонцем, щоб не пошкодити листя.

Для підтримання результату обробки народними засобами повторюють кожні 7–10 днів. Також рекомендується чергувати різні рецепти, оскільки шкідники поступово звикають до одного й того самого впливу.

Біопрепарати для захисту картоплі

Якщо народні методи не дають бажаного результату, можна звернути увагу на біологічні препарати. Вони вважаються більш безпечними для довкілля та врожаю.

Такі засоби діють на нервову систему шкідників або пригнічують розвиток личинок. Найкраще вони працюють за теплої погоди, коли температура повітря перевищує +18 градусів.

Біопрепарати часто використовують на присадибних ділянках, де прагнуть мінімізувати застосування агресивних хімічних речовин.

Коли потрібні інсектициди

Якщо колорадський жук масово атакував посадки і кількість шкідників стрімко зростає, може знадобитися застосування інсектицидів.

Сучасні препарати забезпечують швидкий результат і здатні захищати рослини протягом кількох тижнів. Проте під час роботи з ними необхідно суворо дотримуватися інструкції виробника, використовувати засоби індивідуального захисту та не перевищувати рекомендовані норми.

Для запобігання звиканню шкідників фахівці радять періодично змінювати препарати та не використовувати один і той самий засіб кілька сезонів поспіль.

Чи можна обробляти картоплю під час цвітіння

Період цвітіння вважається небажаним для більшості обробок. У цей час активні комахи-запилювачі, тому застосування багатьох препаратів може їм зашкодити.

Якщо ситуація критична і жук швидко поширюється, варто обирати засоби, дозволені для використання під час цвітіння, та проводити обробку рано-вранці або після заходу сонця, коли бджоли вже не літають.