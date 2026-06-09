Перед укладанням картону не обов’язково видаляти бур’яни

Боротьба з бур’янами забирає чимало часу та сил у дачників і власників присадибних ділянок. Особливо активно небажана рослинність розростається влітку, коли тепло та достатня кількість вологи створюють ідеальні умови для її розвитку. Однак існує простий спосіб стримати ріст бур’янів без гербіцидів, перекопування та виснажливої прополки. Про нього пише Oboz.ua.

Чому бур’яни так швидко захоплюють ділянку

Кульбаби, берізка польова, ромашка та багато інших бур’янів легко поширюються завдяки насінню та потужній кореневій системі. Навіть після видалення вони часто швидко відростають знову, тому традиційна прополка не завжди дає тривалий результат.

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Саме тому багато садівників шукають альтернативні методи, які допомагають контролювати небажану рослинність без постійної роботи на грядках.

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Який матеріал допоможе знищити бур’яни

Одним із найефективніших способів вважається листове мульчування за допомогою звичайного картону. Цей метод давно використовують ландшафтні дизайнери, але останніми роками він набув популярності й серед звичайних городників.

Картон перекриває доступ світла до бур’янів, через що вони поступово слабшають і відмирають. Одночасно матеріал розкладається та сприяє покращенню структури ґрунту.

Як правильно використовувати картон

Перед укладанням картону не обов’язково видаляти бур’яни. Достатньо розкласти листи безпосередньо поверх рослинності, перекриваючи стики між ними.

Після цього картон рекомендують накрити шаром мульчі, компосту, деревної кори або скошеної трави. Такий шар не лише покращить зовнішній вигляд ділянки, а й допоможе довше утримувати вологу в ґрунті.

Який картон підходить найкраще

Для садових робіт бажано використовувати звичайний коричневий картон без великої кількості фарби та декоративного покриття. Варто уникати глянцевих коробок, адже вони можуть містити пластик або воскове покриття.

Перед використанням також потрібно зняти скотч, наклейки та інші сторонні матеріали. Чим натуральніший картон, тим безпечніше він буде для ґрунту.