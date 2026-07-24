Після появи бутонів жоржини потребують регулярного підживлення

Липень – один із найважливіших місяців для догляду за жоржинами. Саме зараз рослини активно нарощують зелену масу, формують бутони та витрачають багато сил на цвітіння. Якщо забезпечити їм правильний догляд у цей період, жоржини тішитимуть великими яскравими квітами майже до перших осінніх заморозків. Що варто зробити, пише Gardening Know How.

Регулярно поливайте

У спекотні літні дні жоржини потребують достатньої кількості вологи. Рослини, що ростуть у відкритому ґрунті, за відсутності дощів зазвичай поливають два-три рази на тиждень, орієнтуючись на стан ґрунту. Контейнерні жоржини можуть потребувати поливу значно частіше.

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Поливайте рослини під корінь, не змочуючи листя та квіти. Найкраще робити це вранці, щоб зменшити випаровування вологи та знизити ризик розвитку грибкових хвороб.

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Якщо шар мульчі став тонким, його можна оновити. Це допоможе довше утримувати вологу та захистить коріння від перегрівання.

Підживлюйте для рясного цвітіння

Після появи бутонів жоржини потребують регулярного підживлення. Для цього підійдуть добрива для квітучих рослин із підвищеним вмістом калію, який сприяє утворенню великої кількості бутонів і тривалому цвітінню.

Підживлення зазвичай проводять один раз на 7–14 днів, дотримуючись рекомендацій виробника добрив.

Під час сильної спеки не варто надмірно підживлювати рослини. Активне внесення добрив без достатнього поливу може спричинити додатковий стрес.

Видаляйте зів'ялі квіти

Регулярне видалення відцвілих суцвіть стимулює утворення нових бутонів. Якщо залишити їх на рослині, вона почне витрачати сили на формування насіння замість нового цвітіння.

Зрізайте відцвілу квітку трохи вище найближчої пари листків або молодої бруньки. Це допоможе рослині швидше відновитися.

Важливо не переплутати відцвілу квітку з новим бутоном. Молоді бутони зазвичай округлі, щільні та тверді, тоді як відцвілі суцвіття мають витягнуту форму й м'якші на дотик.

Захищайте рослини від вуховерток

У середині літа часто активізуються вуховертки, які можуть пошкоджувати пелюстки, бутони та листя жоржин.

Якщо пошкодження незначні, втручання зазвичай не потрібне, адже ці комахи також знищують попелицю та інших шкідників.

За потреби можна встановити прості пастки. Для цього невеликі горщики або пластикові стаканчики наповнюють сухою травою чи соломою, перевертають і розміщують поблизу рослин. Вранці комах, які сховалися всередині, можна перенести подалі від квітника.

Видаляйте зайві бутони для великих квітів

Якщо хочете отримати особливо великі квіти, можна провести проріджування бутонів.

На одному стеблі зазвичай формується центральний бутон і кілька бічних. Видаливши бічні бутони, рослина спрямує більше поживних речовин до центральної квітки, яка стане значно більшою.

Такий прийом особливо корисний для тих, хто вирощує жоржини на зріз або для виставок. Водночас загальна кількість квітів буде меншою, тому цей спосіб можна застосовувати лише до окремих стебел, залишаючи решту рослини цвісти природним чином.