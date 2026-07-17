Головне – знати, які рослини добре реагують на цю процедуру, а які краще не чіпати

У липні багато однорічних рослин уже досягли піку розвитку, але це не означає, що догляд за ними завершився. Легке прищипування або обрізування допоможе зробити кущики густішими, стимулює утворення нових пагонів і продовжить цвітіння до самої осені. Головне – знати, які рослини добре реагують на цю процедуру, а які краще не чіпати. Про це пише Real Simple.

Космея

Якщо космея сильно витягнулася або почала розвалюватися, укоротіть найдовші стебла приблизно на 15–30 см. Це стимулює утворення бічних пагонів і нових бутонів.

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Головне – не зрізайте всю зелену масу, щоб рослина швидко відновилася.

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Петунія

Петунії нерідко витягуються або втрачають декоративність після спеки чи тривалого цвітіння.

Укоротіть пагони приблизно на чверть або третину їхньої довжини. Уже за кілька тижнів рослина сформує нові пагони й знову рясно зацвіте.

Не рекомендується зрізати понад половину куща за один раз, щоб не послабити рослину.

Вербена

На початку липня вербену можна легко підрівняти, видаливши кілька сантиметрів найдовших пагонів і всі сухі суцвіття.

Така процедура стимулює розгалуження та допомагає підтримувати акуратну форму куща навіть у спекотну погоду.

Цинія

Цинії добре реагують на легке прищипування верхівок молодих пагонів.

Достатньо видалити приблизно 2–5 см верхньої частини стебла над листковим вузлом. Це сприяє утворенню більшої кількості бічних пагонів і нових квітконосів.

Жоржини

Хоча жоржини є багаторічними рослинами, у багатьох регіонах їх вирощують як сезонні.

У середині літа регулярно видаляйте зів'ялі суцвіття та за потреби вкорочуйте найдовші стебла приблизно на третину. Це стимулює закладання нових бутонів і покращує циркуляцію повітря всередині куща.

Базилік

Прищипування базиліка дозволяє не лише отримати більше ароматного листя, а й відтермінувати цвітіння.

Регулярно видаляйте верхівки пагонів кожні кілька тижнів. Завдяки цьому рослина стане густішою, а листя довше залишатиметься соковитим і запашним.

Які рослини не варто прищипувати

Не всі декоративні культури добре переносять літнє обрізування. Не рекомендується прищипувати рослини, які утворюють лише одне головне квітконосне стебло.

До них належать:

лілії;

тюльпани;

нарциси;

однорічні маки;

наперстянка.

Після видалення верхівки такі рослини часто не утворюють нових квітконосів.