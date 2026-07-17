6 рослин, які потрібно прищипнути в липні для рясного цвітіння
У липні багато однорічних рослин уже досягли піку розвитку, але це не означає, що догляд за ними завершився. Легке прищипування або обрізування допоможе зробити кущики густішими, стимулює утворення нових пагонів і продовжить цвітіння до самої осені. Головне – знати, які рослини добре реагують на цю процедуру, а які краще не чіпати. Про це пише Real Simple.
Космея
Якщо космея сильно витягнулася або почала розвалюватися, укоротіть найдовші стебла приблизно на 15–30 см. Це стимулює утворення бічних пагонів і нових бутонів.
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Головне – не зрізайте всю зелену масу, щоб рослина швидко відновилася.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Петунія
Петунії нерідко витягуються або втрачають декоративність після спеки чи тривалого цвітіння.
Укоротіть пагони приблизно на чверть або третину їхньої довжини. Уже за кілька тижнів рослина сформує нові пагони й знову рясно зацвіте.
Не рекомендується зрізати понад половину куща за один раз, щоб не послабити рослину.
Вербена
На початку липня вербену можна легко підрівняти, видаливши кілька сантиметрів найдовших пагонів і всі сухі суцвіття.
Така процедура стимулює розгалуження та допомагає підтримувати акуратну форму куща навіть у спекотну погоду.
Цинія
Цинії добре реагують на легке прищипування верхівок молодих пагонів.
Достатньо видалити приблизно 2–5 см верхньої частини стебла над листковим вузлом. Це сприяє утворенню більшої кількості бічних пагонів і нових квітконосів.
Жоржини
Хоча жоржини є багаторічними рослинами, у багатьох регіонах їх вирощують як сезонні.
У середині літа регулярно видаляйте зів'ялі суцвіття та за потреби вкорочуйте найдовші стебла приблизно на третину. Це стимулює закладання нових бутонів і покращує циркуляцію повітря всередині куща.
Базилік
Прищипування базиліка дозволяє не лише отримати більше ароматного листя, а й відтермінувати цвітіння.
Регулярно видаляйте верхівки пагонів кожні кілька тижнів. Завдяки цьому рослина стане густішою, а листя довше залишатиметься соковитим і запашним.
Які рослини не варто прищипувати
Не всі декоративні культури добре переносять літнє обрізування. Не рекомендується прищипувати рослини, які утворюють лише одне головне квітконосне стебло.
До них належать:
- лілії;
- тюльпани;
- нарциси;
- однорічні маки;
- наперстянка.
Після видалення верхівки такі рослини часто не утворюють нових квітконосів.