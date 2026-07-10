У липні потрібно проводити саме легке обрізання, а не повноцінне формування куща

Липень – вдалий час для догляду за плетистою гортензією після першої хвилі цвітіння. Саме в цей період рослину можна легко обрізати, щоб стимулювати подальший ріст. Express розповідає, як допомогти плетистій гортензії зацвісти вдруге.

Фахівець із садівництва Майкл Гріффітс розповів, що обрізати потрібно лише добре вкоріненні рослини, які вже відцвіли цього сезону. Для цього потрібно зрізати зів’ялі суцвіття, обрізаючи стебла приблизно на 2,5 см вище нових бруньок. Такий спосіб допомагає рослині спрямувати поживні речовини на формування нових пагонів.

У липні потрібно проводити саме легке обрізання, а не повноцінне формування куща.

Повноцінне обрізання не потрібно проводити в цей період, адже ви намагаєтесь стимулювати появу нових бутонів пізніше цього літа. Видалення відцвілих суцвіть також покращує циркуляцію повітря та світла всередині рослини, а також допомагає підтримувати її охайний вигляд.

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