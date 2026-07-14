Гладіолуси найкраще ростуть на добре освітлених ділянках

Гладіолуси – справжня окраса літнього саду. Їхні високі квітконоси з десятками яскравих бутонів привертають увагу та чудово виглядають як на клумбі, так і в букетах. Проте тривале й рясне цвітіння залежить не лише від сорту, а й від правильного догляду в середині літа. Більше про це пише ТСН.

Як правильно поливати гладіолуси у липні

Під час спеки гладіолуси потребують регулярного поливання. Найкраще робити це рано-вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне.

Поливайте рослини рясно, щоб волога проникала глибоко до коренів. Водночас уникайте заболочування ґрунту, адже надлишок води може спричинити загнивання бульб і розвиток грибкових захворювань.

Після поливання корисно злегка розпушити землю або замульчувати її, щоб волога довше зберігалася.

Чим підживити гладіолуси для рясного цвітіння

У період бутонізації та цвітіння гладіолуси особливо потребують фосфору й калію. Саме ці елементи сприяють:

формуванню великих суцвіть;

зміцненню квітконосів;

насиченому забарвленню пелюсток;

кращому визріванню бульб.

На початку сезону корисно внести компост або добре перепрілий перегній, а в липні використовувати калійно-фосфорні добрива відповідно до рекомендацій виробника.

Надмірні азотні підживлення в другій половині літа небажані, оскільки вони стимулюють ріст листя на шкоду цвітінню.

Видаляйте зів’ялі квіти

Після того як окремі квітки або все суцвіття починають в’янути, їх варто зрізати. Завдяки цьому рослина не витрачатиме сили на утворення насіння.

Поживні речовини будуть спрямовані на розвиток бульби та інших бутонів, що допоможе продовжити декоративність посадок.

Захистіть гладіолуси від трипсів

Одними з найнебезпечніших шкідників гладіолусів є трипси. Вони висмоктують сік із листя та бутонів, через що квіти деформуються й гірше розкриваються.

Щоб вчасно помітити проблему:

регулярно оглядайте листя та бутони;

видаляйте сильно пошкоджені частини рослин;

за потреби використовуйте дозволені засоби захисту або біологічні препарати згідно з інструкцією.

Профілактичні огляди допомагають зупинити поширення шкідника на ранній стадії.