Коли у гладіолусів з’являється шостий листок, настає оптимальний момент для внесення органічних добрив

Щоб гладіолуси радували розкішним цвітінням, їм необхідно забезпечити належний догляд, особливо в літній період. Початок червня – саме той час, коли ці квіти потребують підживлення, яке значно вплине на їхній розвиток і декоративність. Детальніше про добрива для гладіолусів пише Best home ideas.

Коли у гладіолусів з’являється шостий листок, настає оптимальний момент для внесення органічних добрив. Саме ця фаза розвитку вважається ключовою: рослина активно формує майбутні квітконоси, тому доступ до поживних речовин критично важливий.

Для підживлення ідеально підійде добре перепрілий перегній або курячий послід. Проте варто пам’ятати: використовувати свіжий органічний матеріал небезпечно. У неперепрілому гної можуть міститися хвороботворні мікроорганізми, а також висока концентрація активних сполук, що здатні викликати опіки кореневої системи.

Правильне приготування добрива виглядає так: спочатку курячий послід або гній змішують із водою у рівних частинах (1:1) і залишають настоюватися на 10 днів. Після цього концентрат необхідно розбавити, на одну частину настою додати 15 частин чистої води. Готовим розчином обережно поливають ґрунт під гладіолусами, уникаючи потрапляння на листя.