Гладіолуси потребують багато сонячного світла

Гладіолуси – це одні з найбільш красивих і елегантних квітів, які можуть стати справжньою прикрасою будь-якої клумби. Вони радують око яскравими кольорами і різноманіттям форм. Однак, щоб ці квіти зацвіли пишно і довго, потрібно дотримуватися кількох важливих правил догляду. Про правильний підхід до посадки, поливу та догляду пише Glamour.

Вибір місця та ґрунту для посадки

Перед посадкою гладіолусів важливо підібрати правильне місце для їх вирощування. Гладіолуси не люблять постійно одне й те ж місце. Якщо ви хочете отримати гарний урожай і забезпечити здоров'я рослин, не висаджуйте їх на одній ділянці більше двох років поспіль. На третій рік варто перемістити їх на нове місце. Важливо також змінити ґрунт, щоб він відрізнявся від попереднього. Наприклад, після вирощування гладіолусів у чорноземі спробуйте посадити їх у супіщаному ґрунті, що забезпечить рослинам нові умови для росту та розвитку.

Правильна посадка цибулин

Гладіолуси потрібно правильно садити, щоб вони могли цвісти у повну силу. Для цього варто дотримуватися кількох важливих правил. По-перше, не садіть поруч великі цибулини з маленькими. Для діток (молодих цибулин) краще виділити окреме місце. Також не заглиблюйте цибулини занадто глибоко в землю – це може призвести до того, що квітка не зацвіте. Оптимальна глибина посадки приблизно в 10-15 см для дорослих цибулин. Якщо ви посадили рослини не дуже глибоко, подбайте про їх підтримку: використовуйте кілочки та підв'язуйте стебла, щоб вони не падали під вагою великих квітів.

Полив та підживлення

Гладіолуси потребують регулярного поливу, особливо в спекотні дні. Потрібно поливати їх один раз на 2-3 дні, а в літню спеку – щодня. Пам'ятайте, що надмірна волога може спричинити гниття цибулин, тому важливо забезпечити гарний дренаж. Якщо ви висадили гладіолуси в супіщаному ґрунті, їх обов'язково потрібно підживлювати, оскільки такий ґрунт не зберігає достатньої кількості поживних речовин. Підгодовуйте рослини комплексними добривами, щоб підтримати їх здоров'я та стимулювати рясне цвітіння.

Правильне місце для посадки

Гладіолуси потребують багато сонячного світла для того, щоб добре цвісти. Обирайте для них сонячну ділянку, де рослини отримуватимуть достатньо світла протягом дня. В умовах затінку рослини будуть цвісти пізніше, і їхні квіти можуть бути менш яскравими. Також важливо забезпечити достатній простір між рослинами, щоб вони не затінювали одна одну.