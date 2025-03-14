Мітлоподібна гортензія потребує більш інтенсивної обрізки

Гортензія вважається рослиною, яка не потребує особливо складного догляду, проте іноді вона може не зацвісти. Причин цьому може бути кілька: пошкодження квіткових бруньок через холодну зиму, надлишок азотних добрив або невірна обрізка. Саме правильно виконана обрізка навесні є ключем до того, щоб гортензія радувала своїми красивими квітами. Як зробити це в залежності від виду квітки, пише VseRoste.

Сорти гортензії та особливості обрізки

У світі існує понад 70 видів гортензії, більшість з яких мають азійське походження. Багато селекціонерів зосереджені на розвитку таких декоративних видів, як волотиста гортензія (мітлоподібна) і великолиста. Останній вид налічує понад 600 різних сортів і є одним із найпопулярніших в Україні. Хоча вимоги до догляду у них схожі, методи обрізки для різних видів можуть відрізнятися.

Коли обрізати гортензію

Для більшості видів гортензій, включаючи великолисту та мітлоподібну, обрізку здійснюють наприкінці зими або на початку весни, коли бруньки починають пробуджуватися. Винятком є плетиста гортензія, яку обрізають після цвітіння влітку.

Як обрізати великолисту гортензію

Великолиста гортензія формує квіткові бруньки на кінці літніх пагонів. Це один із небагатьох випадків, коли рослину обрізають не відразу після цвітіння, а навесні. Якщо обрізати рослину восени, бруньки можуть замерзнути, тому старі квітконоси слід залишати на зиму для захисту пагонів. Навесні обрізають старі квітки до першої живої бруньки, залишаючи кілька сантиметрів стебла над нею. Також видаляють слабкі пагони біля основи.

Як обрізати мітлоподібну гортензію

Мітлоподібна гортензія потребує більш інтенсивної обрізки. Всі пагони обрізають на 2-3 бруньки від землі, залишаючи кущі висотою близько 20-25 см. Це сприяє швидкому відростанню нових пагонів і утворенню квітів. Така ж обрізка застосовується і до деревоподібної гортензії.

Як обрізати плетисту гортензію

Плетиста гортензія менш популярна в Україні, але її можна зустріти в Європі. Обрізку цієї рослини здійснюють після цвітіння влітку. Основна мета цієї обрізки – формування куща, а не стимулювання цвітіння, тому обрізають довгі пагони, надаючи їм бажаної форми.