Важливо знати, як повернути до життя троянди

Купівля саджанців троянд – це лише перший крок на шляху до створення чудового квітника. Однак іноді, через несприятливі обставини, такі як заморозки чи брак часу, молоді рослини можуть постраждати. Вони можуть в'янути або навіть не вкорінюватися після посадки. Важливо знати, як повернути до життя троянди, щоб не втратити шанс на їхнє цвітіння. Agromarket пише про перевірені методи реанімації троянд, які допоможуть відновити їх життєздатність.

Як запобігти швидкому в'яненню

Якщо ви не змогли посадити саджанці вчасно, необхідно захистити їх від висихання та загнивання. Якщо у вас мало саджанців, можна зберігати їх на нижній полиці холодильника, обгорнувши кореневу систему вологою тканиною. Важливо, щоб температура була не вище +5℃, але не нижче 0℃. Якщо коренева система закрита, просто захистіть горщики від випаровування вологи.

Тимчасова посадка

Якщо саджанці виглядають сухими, замочіть їх корені на 10-12 годин у відстояній воді. Після цього посадіть їх у горщики з сумішшю піску, моху і торфу (2:2:1). Цей субстрат захистить коріння від пересихання, а навесні, коли земля прогріється, їх можна буде висадити в ґрунт.

Способи «реанімації» саджанців троянд

Якщо саджанці були неправильно збережені або мають ознаки загибелі, можна застосувати кілька методів відновлення. Один з них – це занурення рослини у відстояну воду з медом або стимулятором росту на 1-2 доби. Після цього посадіть троянду в легкий ґрунт і накрийте її прозорою ємністю для створення тепличних умов.

Оживлення троянд за допомогою картоплі

Цей метод підходить для великих кущів, які важко викопати для замочування. Відваріть картоплю в шкірці, розімніть і розведіть з водою до консистенції пюре. Полийте троянду теплим відваром, і це допоможе їй відновити активність обміну речовин завдяки великій кількості калію.

Шокова терапія: оживлення окропом

Цей метод використовується, коли інші способи не допомогли. Спочатку замочіть коріння в стимуляторі, а потім накрийте саджанець тканиною і облити гарячою водою (70-80℃). Повторіть процедуру через кілька годин. Після цього висадіть рослину в поживний ґрунт і накрийте її для створення парникового ефекту.

Як врятувати підмерзлі троянди

Повторні заморозки можуть пошкодити троянди, які вже розпочали вегетацію. В такому випадку зріжте пошкоджені пагони, полийте кущ водою і укрийте його від холоду. Якщо після 1-2 тижнів рослина не відновиться, полийте її розчином стимулятора росту.