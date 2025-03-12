Крім магазинних добрив, багато садівників використовують народні методи

Щоб півонії дарували вам рясне цвітіння і радували око, важливо правильно піклуватися про їх «харчування». Підживлення навесні – ключ до здорового росту і красивих квітів, тому варто знати, чим саме підгодувати півонії, щоб забезпечити їм найкращі умови для розвитку. Детальніше про це пише «Яскрава клумба».

Етапи підживлення півоній навесні

Підживлення півоній можна розділити на три основні етапи, кожен з яких важливий для розвитку рослини. Перший етап починається, як тільки зійде сніг і температура стабілізується на рівні «плюса». Це найкращий час для внесення добрив, зокрема азотних, які стимулюють розвиток зеленої маси. На кожен середній кущ півонії варто внести близько 15 г азоту.

Наступний етап – це період квітня-травня, коли півонії починають формувати бутони. У цей час варто підживити рослину сумішшю азоту, фосфору та калію в рівних пропорціях. Це допоможе не тільки наростити здорові бутони, а й сприятиме їх більш інтенсивному цвітінню.

Останній етап підживлення припадає на сам початок цвітіння. У цей період півоніям слід давати лише калій та фосфор без додавання азоту, оскільки надлишок азоту в кінці сезону може негативно вплинути на якість квітів.

Підживлення півоній мінеральними добривами

Для забезпечення півоній усіма необхідними елементами багато садівників використовують комплексні мінеральні добрива. Перші два-три роки після посадки півонії можуть рости і без додаткових підживлень, використовуючи природну поживність ґрунту. Однак з кожним роком потреба в підживленні стає все більш актуальною.

Для підживлення півоній найкраще використовувати універсальні добрива для декоративних рослин, такі як «Зелений Гай». Вони містять азот, фосфор і калій у збалансованих пропорціях, що підходять для стимулювання росту та цвітіння півоній. Азотні добрива, такі як «Чистий лист», допомагають півоніям відновлюватися після зимового періоду, покращують розвиток зеленої маси, а фосфор та калій відповідають за красиві квіти.

Позакореневе підживлення

Позакореневе підживлення може бути дуже ефективним доповненням до основного процесу. Це особливо важливо, якщо ви хочете стимулювати рослину до більш швидкого росту. Для позакореневого підживлення використовують обприскувач, і важливо, щоб погода була безвітряною. Добриво наноситься на надземну частину рослини у вигляді дрібного розпилення.

Розчин карбаміду – це одне з найпоширеніших азотних добрив, яке застосовують навесні. Для приготування необхідно розчинити 50 г карбаміду в 10 л води. Ще одним варіантом є використання «Гетероауксину», гормону росту, який стимулює розвиток півоній.

Народні засоби для підживлення півоній

Крім магазинних добрив, багато садівників використовують народні методи для підживлення своїх рослин. Наприклад, деревна зола – це чудовий природний засіб, який багатий на калій, фосфор, магній і кальцій. Розчин золи не тільки забезпечує рослину важливими елементами, але й підвищує її імунітет, допомагаючи захищати від хвороб. Розчиняйте 1-літрову банку золи в 10 л води і поливайте півонії кожні два-три тижні на початку весни.

Іншим корисним народним підживленням є органіка – коров'ячий гній або послід птахів. Розведіть їх у воді в пропорції 1:10 і використовуйте для поливу.

Ще один цікавий метод – підживлення дріжджами, яке також допомагає стимулювати ріст рослини. Для цього розчиніть 100-150 г дріжджів у воді та застосовуйте розчин кожні два-три тижні.