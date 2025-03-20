Сіяти флокси у березні означає забезпечити їм швидкий розвиток

Весна – ідеальний час для того, щоб почати сіяти квіти на розсаду. Саме в березні можна підготувати майбутні декоративні рослини для вашого саду. Цей місяць є першим кроком до створення розкішного квітника, адже багато квітів потребують раннього посіву, щоб встигнути зацвісти влітку. «24 Канал» пише про популярні квіти, які варто посіяти вже у березні.

Лаванда

Лаванда – це не лише гарна, а й цілюща рослина. Сіяти її можна в березні, і вже за два тижні з'являться перші сходи. Пересаджувати лаванду слід після того, як закінчаться заморозки. Вона починає цвісти влітку і радуватиме вас своїми ароматними квітами до осені.

Вербена

Ця квітка славиться своєю невибагливістю у догляді, тому вона популярна серед садівників. Вербену можна сіяти на розсаду в березні, а вже через 15 днів з'являться перші паростки. Вона цвіте до заморозків, створюючи в саду справжню кольорову палітру.

Бурачок, або бородавник однорічний

Бурачок з приємним медовим ароматом додає легкості будь-якому квітнику. Сіяти його можна в середині березня, а рослина проростає через 12 днів. Цей квітник стане чудовим доповненням до саду, даруючи приємний аромат протягом усього сезону.

Петунія

Петунії можна вирощувати як в горщиках, так і в саду. Насіння для розсади варто сіяти після завершення морозів. Перше цвітіння почнеться через 1-2 тижні, а сама рослина радуватиме своїми квітами до осені.

Клеома, або павучник

Сіяти клеому також потрібно в березні. Варто залишати між саджанцями відстань не менше 50 см. Після пересадки в ґрунт у травні, клеома почне цвісти з червня і продовжуватиме до першого заморозку.

Флокси однорічні

Сіяти флокси у березні – це забезпечити їм швидкий розвиток, оскільки рослина проростає за 5-8 днів. Пересаджувати флокси у відкритий ґрунт можна в квітні або травні, коли земля прогріється після зимових холодів.

Левиний зів

Левиний зів варто сіяти на розсаду в березні. За сприятливих умов, перші паростки з'являться через 10 днів. Рослина любить тепло, тому висаджувати її у відкритий ґрунт можна лише після того, як земля достатньо прогріється.