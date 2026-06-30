Лаванда давно стала однією з найулюбленіших декоративних рослин у садах та на присадибних ділянках. Вона приваблює ніжним ароматом, рясним цвітінням і невибагливістю у догляді. Однак навіть ця витривала культура потребує уваги, особливо після завершення цвітіння. Вчасна обрізка та правильний догляд допомагають зберегти кущі густими й декоративними протягом багатьох років, пише VSN.

Чому обрізка є такою важливою

Лаванда поступово дерев'яніє, тому без регулярного обрізування нижня частина куща починає оголюватися. Рослина втрачає компактну форму, а кількість квітів зменшується.

Якщо пропустити обрізку хоча б один сезон, повернути колишню декоративність буває досить складно. Саме тому ця процедура є однією з найважливіших у догляді за рослиною.

Коли обрізати лаванду

Обрізування проводять лише на дорослих кущах, яким виповнилося не менше двох років. Молоді рослини краще не піддавати сильному вкороченню, щоб вони змогли добре зміцніти.

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Спочатку видаляють сухі, пошкоджені та слабкі пагони. Після цього кущі акуратно формують, зберігаючи округлу форму.

Якої помилки слід уникати

Під час обрізування не варто надто сильно вкорочувати здерев'янілі пагони. Надмірне обрізування старої частини куща може призвести до того, що рослина погано відновлюватиметься.

Зазвичай достатньо скоротити молоді пагони приблизно на третину їхньої довжини. Це стимулює утворення нових гілок і допомагає зберігати густу форму куща.

Чим підживлювати лаванду

Для гарного росту та рясного цвітіння лаванді потрібні калійні добрива. Вони сприяють зміцненню рослини та підтримують утворення бутонів.

Азотні добрива використовують лише навесні й у помірній кількості. Надлишок азоту може призвести до активного наростання зеленої маси на шкоду цвітінню.

Полив та догляд за ґрунтом

У спекотний період лаванду поливають частіше, особливо молоді рослини. Водночас важливо не допускати застою води, адже надмірна вологість може негативно вплинути на кореневу систему.

Після дощів або поливу ґрунт бажано обережно розпушувати. Це покращує доступ повітря до коренів і допомагає утримувати рослини здоровими.

Як зменшити кількість бур'янів

Для збереження вологи та захисту від бур'янів ґрунт навколо лаванди можна замульчувати торфом або іншими органічними матеріалами.

Такий спосіб догляду допомагає підтримувати чистоту клумби, зменшує випаровування вологи та створює сприятливі умови для розвитку рослини.

Правильна обрізка, помірний полив і своєчасне підживлення дозволять лаванді залишатися пишною, ароматною та декоративною протягом багатьох років.