Після цвітіння регулярно оглядайте листя

Після завершення цвітіння лілії не переходять у стан спокою одразу. У цей час цибулини накопичують поживні речовини, від яких залежатиме сила росту та кількість квітів наступного сезону. Саме тому неправильне обрізування або невдале підживлення можуть суттєво послабити рослини. Дотримання кількох простих правил допоможе зберегти здоров'я лілій і забезпечити рясне цвітіння наступного літа, пише VSN.

Видаляйте лише зів'ялі квітки

Одразу після завершення цвітіння потрібно зрізати лише зів'ялі квітки або насіннєві коробочки. Це дозволяє рослині не витрачати сили на утворення насіння, а спрямувати поживні речовини на розвиток цибулини.

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Стебла та листя не варто чіпати, поки вони залишаються зеленими. Саме вони забезпечують фотосинтез і накопичення запасів, необхідних для майбутнього цвітіння.

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Не поспішайте обрізати стебла

Повністю обрізати стебла можна лише після того, як вони природно пожовтіють і висохнуть. До цього моменту рослина ще активно живить цибулину.

Якщо ж листя уражене грибковими захворюваннями, вкрилося бурими або рудими плямами й почало швидко всихати, пошкоджені частини краще видалити, щоб інфекція не поширилася на цибулину.

Не залишайте високих пеньків

Після повного висихання стебел їх бажано зрізати майже на рівні ґрунту. Високі залишки стебел можуть накопичувати дощову воду, що збільшує ризик загнивання цибулини.

Щоб не забути місце посадки, краще встановити невеликий садовий маркер поруч із рослиною.

Підживіть лілії правильно

Після цвітіння лілії вже не потребують азотних добрив. Азот стимулює утворення нових пагонів, через що цибулини можуть не встигнути повністю визріти до настання холодів.

У цей період рослинам потрібні фосфор і калій. Саме ці елементи допомагають зміцнити кореневу систему, накопичити поживні речовини та підготуватися до зимівлі.

Для підживлення найзручніше використовувати комплексні осінні добрива, призначені для цибулинних рослин або багаторічних квітів. Їх вносять відповідно до рекомендацій виробника у серпні або на початку осені.

Використовуйте органіку обережно

Якщо віддаєте перевагу органічному землеробству, можна замульчувати клумбу добре перепрілим компостом. Використовувати свіжий перегній не варто, адже він містить багато азоту й може спровокувати повторний ріст рослини наприкінці сезону.

Шар мульчі має бути помірним, щоб не створювати сприятливих умов для гризунів, які можуть пошкоджувати цибулини.

Подбайте про здоров'я рослин

Після цвітіння регулярно оглядайте листя. За появи ознак грибкових хвороб своєчасно видаляйте уражені частини та, за необхідності, використовуйте дозволені фунгіцидні препарати або біологічні засоби захисту.

Здорове листя допоможе цибулині накопичити достатньо поживних речовин і успішно пережити зиму.