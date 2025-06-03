Жоржини найкраще почуваються на теплих, сонячних ділянках, захищених від сильного вітру

Жоржини – справжні королеви серпневого саду. Їхні розкішні квіти захоплюють безмежною різноманітністю. Саме завдяки цій різноманітності жоржини залишаються фаворитами серед садових рослин. Але щоб вони дійсно вразили пишним цвітінням, важливо правильно їх висадити у потрібний час, у правильне місце і з дотриманням кількох простих, але важливих правил. Детальніше про це пише Fajny ogrod.

Ці квіти прикрашають не лише клумби. Вони чудово підходять для букетів, а деякі сорти навіть для вирощування в горщиках на терасі. У наших умовах жоржини зазвичай вирощують як однорічні, бо не витримують морозів. Але з відповідним доглядом їхні бульби можна зберігати й насолоджуватись цвітінням щороку.

На ринку представлено сотні сортів жоржин, які класифікують за формою квітів: помпонні, кактусові, анемоновидні та інші. Вони також варіюються за розмірами – від компактних, які можна вирощувати в контейнерах, до гігантів, що сягають 150 см і більше.

Жоржини люблять сонце і родючий ґрунт. Це дві основні умови, які гарантують їм рясне, тривале цвітіння.

Як правильно посадити жоржини, щоб отримати максимум квітів

Жоржини найкраще почуваються на теплих, сонячних ділянках, захищених від сильного вітру. Їх можна вирощувати з насіння або з бульб. Якщо обираєте насіння, висівайте його в березні у контейнери або розсадні лотки. Забезпечте температуру близько 20°C, достатнє освітлення та вологість. Коли з'являться 2-3 справжні листочки – пікіруйте розсаду і починайте загартовувати перед висадкою у відкритий ґрунт.

Бульби жоржин висаджують безпосередньо в ґрунт після завершення весняних заморозків – орієнтовно у травні. Ґрунт перед тим бажано збагатити компостом і подбати про дренаж – застій води може спричинити загнивання бульб. Ідеальним є легкий, пухкий, добре проникний ґрунт з нейтральною або слабколужною реакцією (рН близько 7,1-7,2).

Не забувайте про правильну схему посадки: високорослим сортам потрібно більше простору, інакше щільне розміщення порушить циркуляцію повітря та сприятиме розвитку хвороб.