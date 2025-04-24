Чорнота на надземній частині – це ознака того, що жоржини ушкодив холод

Якщо після раптових весняних або осінніх заморозків ви помітили, що листя та стебла жоржин почорніли, не поспішайте викидати рослини. Чорнота на надземній частині – це ознака того, що її ушкодив холод, але це ще не вирок. Найімовірніше, підземна частина, тобто бульби, залишилися неушкодженими, і жоржини ще можна врятувати. Як це робити, пише Ukr.Media.

У першу чергу необхідно акуратно обрізати пошкоджені морозом стебла, залишивши приблизно 10-15 см над поверхнею ґрунту. Це дасть змогу зменшити втрату вологи та зупинити подальше гниття. Обрізані частини потрібно зібрати та утилізувати – не залишайте їх поруч із рослиною, адже це сприяє розвитку грибкових хвороб.

Після обрізки бажано злегка підгорнути жоржини сухою землею або торфом, що створить додатковий захист бульб від подальших температурних коливань. Якщо заморозки були сильними, і є підозра, що ґрунт промерз, краще викопати бульби, дати їм просохнути, оглянути на наявність пошкоджень і тимчасово зберігати у прохолодному приміщенні до настання стійкого тепла.

У разі, якщо бульби виглядають здоровими – пружні, без слідів гнилі, їх можна повторно висадити, коли встановиться тепла погода. Якщо ж є підморожені ділянки, їх варто видалити гострим ножем, а зрізи припудрити золою або активованим вугіллям.

Надалі важливо стежити за прогнозом погоди та завчасно вживати заходів: укривати жоржини агроволокном або пластиковими пляшками. Таким чином ви зможете не лише врятувати квіти після морозів, але й запобігти подібній ситуації в майбутньому.